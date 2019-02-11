Helicóptero cai em cima de caminhão e duas pessoas morrem em São Paulo

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera Crédito: TV Globo/Reprodução

Um helicóptero caiu no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, próximo a chegada a São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (11). O piloto e o copiloto da aeronave morreram.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. Não há informação se o motorista ou passageiros se feriram.