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Piloto e copiloto

Helicóptero cai em cima de caminhão e duas pessoas morrem em São Paulo

O Corpo de Bombeiros confirmou ao menos duas mortes, do piloto e copiloto

Publicado em 

11 fev 2019 às 15:00

Publicado em 11 de Fevereiro de 2019 às 15:00

Bombeiros recolhem peças do helicóptero que caiu na Anhanguera Crédito: TV Globo/Reprodução
Um helicóptero caiu no quilômetro 7 da rodovia Anhanguera, próximo a chegada a São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (11). O piloto e o copiloto da aeronave morreram.
Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu em cima de um caminhão que trafegava pela via, no sentido interior, próximo à praça do pedágio. Não há informação se o motorista ou passageiros se feriram.
Os corpos de duas vítimas já localizados, segundo os bombeiros, estavam na aeronave. Os bombeiros informaram que 11 viaturas foram deslocadas para o local para o resgate.

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