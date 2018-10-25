Haddad atribui crescimento entre evangélicos a mentiras de Bolsonaro

O candidato à presidência da República, Fernando Haddad Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

O candidato à Presidência pelo PT Fernando Haddad esteve em ato no Largo da Batata, na zona oeste de São Paulo, na noite desta quarta-feira, 24. O comício foi o último do candidato em sua cidade natal antes da eleições de domingo.

Durante discurso, Haddad disse que faltam apenas duas entrevistas para Bolsonaro se complicar ainda mais com os eleitores e prevê virada. Em coletiva, o ex-prefeito também comentou o aumento de intenções de voto para ele entre os evangélicos.