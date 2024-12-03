Haddad anuncia pacote: o que pode mudar no IR, na pensão dos militares e no salário mínimo

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou na noite de quarta-feira (27/11) a ampliação da faixa para isenção no Imposto de Renda (IR), que alcançará quem ganha até R$ 5 mil — uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na coletiva de imprensa, Haddad afirmou que essa reforma tributária que impacta a renda tem "o pressuposto da neutralidade".

"Essa reforma não visa nem aumentar e nem diminuir a arrecadação. O que buscamos é eficiência e justiça tributária", afirmou o ministro.