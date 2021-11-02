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Tiros

Guardas civis prendem homem por atirar contra pessoas em situação de rua em SP

Segundo a polícia, ele disse que teve seu celular roubado por pessoas não identificadas e atirou por cima dos moradores de rua
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 nov 2021 às 13:46

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:46

Um autônomo de 29 anos foi preso por guardas municipais após atirar na direção de pessoas em situação de rua na madrugada desta segunda-feira (1º), na rua Quirino de Andrade, perto da estação Anhangabaú da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.
Sirene de polícia
Sirene de polícia Crédito: Reprodução
Segundo a polícia, ele disse que teve seu celular roubado por pessoas não identificadas e atirou por cima dos moradores de rua, na tentativa de assustar os autores do roubo. Seu alvo, segundo ele, não era as pessoas que estavam deitadas no local.
O caso ocorreu por volta das 0h30 desta segunda, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O homem foi preso após ter sido abordado por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana).
A arma, uma pistola calibre 380, era de propriedade do autor dos disparos, segundo informou a pasta.
Ao ser encaminhado para o 2º Distrito Policial (Bom Retiro), o homem disse que efetuou disparos para o alto com o objetivo de assustar os ladrões. Mesmo assim, ele não recuperou o seu aparelho.
O que ele conseguiu foi deixar as portas dos estabelecimentos vizinhos com marcas dos disparos. A perícia analisou o local e foram localizadas várias cápsulas deflagradas.
Apesar de alegar que não era sua intenção atingir as pessoas em situação de rua, ele responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, segundo a SSP.
Depois de prestar depoimento no 2º DP ele foi encaminhado para o 77º DP (Santa Cecília). Por fim, quem fará a investigação do caso será o 3º DP (Campos Elíseos).

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