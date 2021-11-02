Guardas civis prendem homem por atirar contra pessoas em situação de rua em SP

Um autônomo de 29 anos foi preso por guardas municipais após atirar na direção de pessoas em situação de rua na madrugada desta segunda-feira (1º), na rua Quirino de Andrade, perto da estação Anhangabaú da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. Apesar dos tiros, ninguém ficou ferido.

Sirene de polícia Crédito: Reprodução

Segundo a polícia, ele disse que teve seu celular roubado por pessoas não identificadas e atirou por cima dos moradores de rua, na tentativa de assustar os autores do roubo. Seu alvo, segundo ele, não era as pessoas que estavam deitadas no local.

O caso ocorreu por volta das 0h30 desta segunda, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública). O homem foi preso após ter sido abordado por agentes da GCM (Guarda Civil Metropolitana).

A arma, uma pistola calibre 380, era de propriedade do autor dos disparos, segundo informou a pasta.

Ao ser encaminhado para o 2º Distrito Policial (Bom Retiro), o homem disse que efetuou disparos para o alto com o objetivo de assustar os ladrões. Mesmo assim, ele não recuperou o seu aparelho.

O que ele conseguiu foi deixar as portas dos estabelecimentos vizinhos com marcas dos disparos. A perícia analisou o local e foram localizadas várias cápsulas deflagradas.

Apesar de alegar que não era sua intenção atingir as pessoas em situação de rua, ele responderá por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, segundo a SSP.