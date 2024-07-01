Grupo some ao entrar em caverna do parque da Terra Ronca em Goiás

Quatro homens estão desaparecidos após entrarem em uma caverna do Parque Estadual da Terra Ronca, em Goiás. O grupo entrou na caverna sem um guia de turismo por volta das 14 horas de domingo (30). Eles levaram apenas os celulares para iluminação. Não há detalhes sobre idade deles.

Bombeiros foram acionados após os amigos não retornarem no fim do dia. As buscas começaram às 19h10, após a namorada de um deles acionar as autoridades. Militares e guias locais procuraram até meia-noite na caverna e proximidades, sem sucesso. As operações foram retomadas às 5h desta segunda-feira (1). Drones também são usados para varreduras aéreas.