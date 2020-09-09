Grupo ocupa sede do Incra para protestar contra ações do governo Bolsonaro

"FNL ocupa agora a sede do Incra em Brasília", diz a legenda de um vídeo publicado pelo Coletivo Juntos. Na gravação, uma mulher, que afirma fazer parte do grupo de juventude da FNL diz que a manifestação é pelo "direito de moradia". "Estão tentando nos tirar do nosso acampamento em meio a uma pandemia mundial. Isso a gente não aceita. A gente está aqui para reivindicar o nosso direito e é isso que a gente quer", declara ela.