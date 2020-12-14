Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Grupo de Maia deve definir hoje candidato para disputa da presidência da Câmara
Eleição da Casa

Grupo de Maia deve definir hoje candidato para disputa da presidência da Câmara

Com pressão para definir logo o candidato, o bloco de seis partidos aliados a Maia deve bater o martelo nesta segunda-feira (14)

Publicado em 14 de Dezembro de 2020 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 dez 2020 às 13:18
Deputados e senadores reunidos no plenário da Câmara durante a votação do Orçamento, nesta terça (17)
Líderes devem definir o nome de quem irá disputar a eleição na Câmara dos Deputados Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado
Líderes dos partidos aliados ao atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), devem definir ainda nesta segunda-feira o nome de quem irá disputar a eleição da Casa, no dia 1º de fevereiro, pelo bloco. O escolhido terá como principal rival o deputado Arthur Lira (PP-AL), favorito do Palácio do Planalto, e já com o apoio de ao menos oito partidos.
Com pressão para definir logo o candidato, o bloco de seis partidos aliados a Maia deve bater o martelo hoje. Apesar de quatro ainda seguirem na disputa interna, dois aparecem com mais força: o do relator da reforma tributária, Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), e do presidente do MDB, Baleia Rossi (SP).
Elmar Nascimento (DEM-BA) perde força devido à costura que o DEM está fazendo para conseguir manter a presidência do Senado. O partido manter novamente o poder das duas Casas, como é atualmente, é algo improvável. Já Luciano Bivar (PSL-PE) já teria sinalizado que o apoio do seu partido é para Ribeiro, o que afunila a disputa.
O que deverá pesar na escolha final é qual candidato tem a maior chance de conseguir o apoio de partidos da oposição. Isso porque PT, PDT, PSB e PCdoB, reúnem mais de 130 deputados e podem definir a eleição.

Veja Também

Maia entra fase decisiva para emplacar sucessor na Câmara

Arthur Lira nega promessa de mudança na Ficha Limpa em troca de votos da oposição

"Demora da vacina é maior erro político de Bolsonaro", diz Maia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados