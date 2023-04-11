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No Rio de Janeiro

Grávida é esfaqueada, e bebê morre em Cabo Frio

Larissa Dantas, de 20 anos, estava de nove meses e foi esfaqueada na barriga, pernas, costas, e pescoço pelo ex-companheiro

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 10:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2023 às 10:27
Grávida é esfaqueada, e bebê morre em Cabo Frio, RJ
Grávida é esfaqueada, e bebê morre em Cabo Frio, RJ Crédito: Divulgação/Prefeitura de Cabo Frio
Um homem foi preso sob suspeita de ter esfaqueado a filha da ex-companheira dele em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo a investigação, Luís André Soares, 33, não teria aceitado o fim do relacionamento com a mãe da vítima. O ataque ocorreu na última sexta-feira (7).
Preso em flagrante por policiais militares, Luís André foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio). A polícia disse que o suspeito ainda não tem advogado.
A vítima, Larissa Dantas, 20, estava grávida de nove meses. A jovem está internada no Hospital Central de Emergência do município com quadro de saúde estável, segundo a prefeitura.
Testemunhas afirmam que o homem teria entrado na casa onde Larissa morava com a mãe, no bairro Jardim Esperança, para pegar dinheiro por volta das 15h30.
A jovem foi socorrida pelos vizinhos, que disseram ouvir gritos de socorro. De acordo com os relatos, o homem teria estrangulado Larissa e, em seguida, a golpeado com uma faca.
Ela foi atingida nas costas, no braço, pescoço, barriga e pernas. A criança não resistiu aos ferimentos e morreu ainda na barriga de Larissa. O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que o bebê teve o cordão umbilical cortado e morreu por asfixia.
Em vídeo publicado nas redes sociais, a mãe da jovem mostrou um armário com o enxoval da neta.
A mãe da vítima disse que estava no trabalho no momento do ataque e que foi avisada pelos vizinhos. Ainda nas redes sociais, ela afirmou que o homem a esperou sair de casa para cometer o crime.
Segundo a mãe, ela e Luís André estavam em processo de separação havia cerca de três meses. Dias antes do crime, o suspeito estava pintando a casa da ex-companheira para a chegada da bebê.
A faca usada no crime foi encontrada no terreno da residência após perícia feita no local. A Polícia Civil investiga o caso.

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