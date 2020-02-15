Granada é encontrada ao lado de escola na zona norte de SP

A granada estava localizada ao lado do Centro de Educação Unificada Crédito: Pixabay

Uma granada foi encontrada ao lado de um CEU (Centro de Educação Unificada), por volta das 17h desta sexta-feira (14), no Jaçanã (zona norte da capital Paulista). Às 19h10, o artefato foi destruído pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar.

A PM confirmou que o artefato era verdadeiro depois da detonação.

Segundo apurou a reportagem, um coletor de materiais recicláveis encontrou o explosivo dentro de uma bolsa, quando recolhia materiais em um terreno ao lado da unidade de ensino. Em seguida, ele comunicou o achado à direção do CEU, que acionou a polícia.

Policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram até o terreno, que fica perto da rua Francisca Espósito Tonettim, altura do número 105. Eles recolheram o explosivo e o levaram a um local seguro, onde ele foi detonado. Ninguém se feriu.