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São Paulo

Granada é encontrada ao lado de escola na zona norte de SP

A Polícia Militar confirmou que o artefato era verdadeiro depois da detonação.

Publicado em 15 de Fevereiro de 2020 às 09:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 fev 2020 às 09:09
A granada estava localizada ao lado do Centro de Educação Unificada  Crédito: Pixabay
Uma granada foi encontrada ao lado de um CEU (Centro de Educação Unificada), por volta das 17h desta sexta-feira (14), no Jaçanã (zona norte da capital Paulista). Às 19h10, o artefato foi destruído pelo esquadrão antibombas da Polícia Militar.
 A PM confirmou que o artefato era verdadeiro depois da detonação. 
Segundo apurou a reportagem, um coletor de materiais recicláveis encontrou o explosivo dentro de uma bolsa, quando recolhia materiais em um terreno ao lado da unidade de ensino. Em seguida, ele comunicou o achado à direção do CEU, que acionou a polícia. 
Policiais do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) foram até o terreno, que fica perto da rua Francisca Espósito Tonettim, altura do número 105. Eles recolheram o explosivo e o levaram a um local seguro, onde ele foi detonado. Ninguém se feriu. 
A prefeitura confirmou ter acionado a polícia, assim que a direção do CEU foi notificada sobre o achado. A gestão Bruno Covas (PSDB) disse que o local onde o explosivo estava não é acessado por alunos, funcionários e frequentadores da unidade de ensino.

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