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Minas Gerais

Governo vai distribuir chips de celular para famílias em Brumadinho

Objetivo é facilitar o contato com as autoridades, busca de informações e dados

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 16:21

Publicado em 

29 jan 2019 às 16:21
Brumadinho: 65 mortes e 288 desaparecidos Crédito: Vitor Jubini - GZ
O governo de Minas Gerais vai distribuir nesta ter-ça (29), a partir das 16h, 300 chips para telefone celular às famílias cujos parentes estão desaparecidos em decorrência do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais.
O chefe do Gabinete Militar de Minas Gerais, coronel Evandro Geraldo Borges, afirmou as famílias poderão utilizar os chips de celular para contatos com as autoridades, busca de informações e dados. Os interessados deverão pegar o material no Espaço de Conhecimento em Brumadinho.
Pelo último levantamento, há 288 pessoas desaparecidas. De acordo com coronel Borges, o número de 65 mortos deve aumentar.
> Empresa que atestou segurança de barragem é suspeita de fraudes

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