Governo vai distribuir chips de celular para famílias em Brumadinho

Brumadinho: 65 mortes e 288 desaparecidos Crédito: Vitor Jubini - GZ

O governo de Minas Gerais vai distribuir nesta ter-ça (29), a partir das 16h, 300 chips para telefone celular às famílias cujos parentes estão desaparecidos em decorrência do rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais.

O chefe do Gabinete Militar de Minas Gerais, coronel Evandro Geraldo Borges, afirmou as famílias poderão utilizar os chips de celular para contatos com as autoridades, busca de informações e dados. Os interessados deverão pegar o material no Espaço de Conhecimento em Brumadinho.