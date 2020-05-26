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Licitação

Governo pretende gastar R$ 44 mil com esteira ergométrica para Mourão

A justificativa é que o Palácio do Jaburu não tem aparelho adequado para prática de exercícios físicos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 15:34

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 15:34

Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão
Vice-Presidente da República, Hamilton Mourão Crédito: Isac Nobrega/PR
governo federal abriu nesta segunda-feira licitação de R$ 44 mil para adquirir uma esteira ergométrica para o Palácio do Jaburu, onde moram o vice-presidente Hamilton Mourão e a sua mulher, Paula Mourão. O modelo procurado vem com programas pré-configurados de exercício físico, tela touch screen de alta definição, internet, TV e acessos a "cursos interativos".
A justificativa para a procura é que o Palácio do Jaburu não tem aparelho "minimamente adequado" e que atenda aos "princípios da ergonomia e biomecânica", para prática de exercícios físicos. O governo afirma que a guarda do palácio deve usar o equipamento. "Inclusive com simulação de situações reais onde o caminhar e as corridas são feitas com os uniformes e equipamentos vinculados", diz o edital.
A Vice-Presidência ainda argumenta que a rotina "força Mourão a realizar exercícios fora do expediente, muito cedo ou muito tarde". Procurada a Vice-Presidência não se manifestou. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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