Governo pretende gastar R$ 44 mil com esteira ergométrica para Mourão

A justificativa para a procura é que o Palácio do Jaburu não tem aparelho "minimamente adequado" e que atenda aos "princípios da ergonomia e biomecânica", para prática de exercícios físicos. O governo afirma que a guarda do palácio deve usar o equipamento. "Inclusive com simulação de situações reais onde o caminhar e as corridas são feitas com os uniformes e equipamentos vinculados", diz o edital.