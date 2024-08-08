Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Resposta a ditador

Governo Lula expulsa embaixadora da Nicarágua

Decisão é uma resposta à expulsão do embaixador brasileiro na Nicarágua, Breno de Souza da Costa, pelo regime do ditador Daniel Ortega
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 ago 2024 às 15:02

Publicado em 08 de Agosto de 2024 às 15:02

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva é cumprimentado pelo colega Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, no aeroporto Augusto C. Sandino, em Manágua. (Nicarágua, Manágua. 07.08.2007.
Em agosto de 2007, o presidente Lula foi à Nicarágua. Na foto, ele é cumprimentado por Daniel Ortega, em seu primeiro ano no comando daquele país. Ditador está há 17 anos no poder. Crédito: Alan Marques/Folhapress
BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu expulsar do Brasil a embaixadora da Nicarágua, Fulvia Patricia Castro Matus, informou nesta quinta-feira (8) o ministério das Relações Exteriores.
A decisão é uma resposta à expulsão, pelo regime do ditador Daniel Ortega, do embaixador brasileiro na Nicarágua, Breno de Souza da Costa. As relações entre os dois países estavam congeladas desde que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentou interceder, sem sucesso, pela liberação de um bispo católico perseguido pelo regime.
O ato que desencadeou a decisão de expulsão foi o embaixador brasileiro não ter participado de um ato em celebração dos 45 anos da Revolução Sandinista.
A ausência irritou as autoridades locais. Costa agiu sob orientação do Itamaraty. Diante do congelamento das relações, ele tinha instruções de Brasília a não comparecer em determinados atos políticos do regime. O PT é aliado histórico de Ortega, líder da Revolução Sandinista e no poder de forma ininterrupta desde 2007.
De acordo com um funcionário do Itamaraty que acompanha o tema, Costa deve deixar a Nicarágua ainda nesta quinta.

Veja Também

Embaixador brasileiro é expulso da Nicarágua após atritos entre Lula e Ortega

Em meio a prisões de opositores, Lula pede que Ortega respeite a democracia

Brasil exige que Ortega puna os responsáveis pela morte de brasileira

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula Ditador Diplomacia Nicarágua
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Contrutora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados