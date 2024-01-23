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Avaliação

Governo Lula é ótimo/bom para 42,7%; 27,9% acham ruim/péssimo, diz pesquisa

Pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) foi divulgada nesta terça-feira (23)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jan 2024 às 13:52

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 13:52

SÃO PAULO - Pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte) divulgada nesta terça-feira (23) mostra que 42,7% avaliam o governo do presidente Lula (PT) como ótimo ou bom, enquanto 27,9%, como ruim ou péssimo.
  • AVALIAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL
  • Ótimo: 14,2%
  • Bom: 28,5%
  • Regular: 28,1%
  • Ruim: 7,7%
  • Péssimo: 20,2%
  • Não sabe ou não respondeu: 1,3%
Presidente Lula durante inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, com a presença de outras autoridades capixabas, como o governador Renato Casagrande
Avaliação positiva do governo Lula se mantém estável em relação à última pesquisa Crédito: Fernando Madeira
Avaliação positiva se manteve estável em relação à rodada anterior, de setembro do ano passado. Naquele mês, 40,6% consideravam o governo ótimo ou bom. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos.
A avaliação negativa também se manteve estável. Em setembro de 2023, 27,2% consideravam o governo federal ruim ou péssimo.
Índices são melhores do que o do governo antecessor, de Jair Bolsonaro (PL), no mesmo período. Em janeiro de 2020, segundo ano do mandato anterior, 35% consideravam o governo ótimo ou bom, e 31%, como ruim ou péssimo.
Governo federal é melhor avaliado entre mulheres (44% de ótimo e bom); pessoas com 60 anos ou mais (47%); que ganham até 2 salários mínimos (51%); que estudaram até o ensino fundamental (57%); moradores da região nordeste (61%) e católicos (49%).
Avaliação negativa é maior entre homens (31% de ruim ou péssimo); pessoas com 25 a 34 anos (32%); quem ganha mais de 5 salários mínimos (39%); quem fez ensino superior (37%); moradores da região sul (35%) e evangélicos (36%).

Aprovação pessoal

A pesquisa também questionou se os entrevistados aprovavam ou desaprovavam o desempenho pessoal do presidente Lula à frente do governo.
  • Aprovam: 55,2%
  • Desaprovam: 39,6%
  • Não sabem ou não responderam: 5,2%
Aprovação se manteve estável em relação à rodada anterior, de setembro do ano passado. Naquele mês, também 55% aprovavam o presidente, e 39% desaprovavam.

Metodologia

A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas presencialmente entre os dias 18 e 21 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%.

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