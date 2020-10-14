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Educação

Governo estadual dá início a testes de Covid-19 em escolas de SP

Segundo o governador João Doria, os testes serão por amostragem.  Inicialmente, serão aplicados 19,3 mil, a partir desta quinta (15), na Grande São Paulo

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 18:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2020 às 18:00
Swab para teste de Covid-19
Em cada escola, serão testados 100 alunos e todos os servidores que atuam na respectiva unidade. Crédito: Pixabay
O governo estadual de São Paulo anunciou, nesta quarta-feira (14), que pretende aplicar testes para detectar o coronavírus em alunos e servidores da Secretaria da Educação. Inicialmente, serão aplicados 19,3 mil, a partir desta quinta (15), na Grande São Paulo.
Segundo o governador João Doria (PSDB), os testes serão por amostragem. Em cada escola, serão testados 100 alunos e todos os servidores que atuam na respectiva unidade. A iniciativa deve atingir 100 escolas na região metropolitana de São Paulo.
"Esta é uma medida de segurança não só para os alunos e servidores da educação, mas também para os pais, pois queremos identificar eventuais casos de coronavírus e possibilitar o isolamento e tratamento para a recuperação de infectados e, assim, evitar a transmissão da doença", disse Jean Gorinchteyn, secretário estadual da Saúde.
Desde o último dia 7, a volta às aulas presenciais é opcional para alunos de ensino médio e do EJA (Educação de Jovens e Adultos) da rede estadual. As prefeituras precisam autorizar a retomada, que só é realizada após a apresentação de planos de retomada às diretorias regionais de ensino.

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