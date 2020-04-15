Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo enviará ao Congresso bases do Orçamento de 2021, diz Mansueto
Crise do coronavírus

Governo enviará ao Congresso bases do Orçamento de 2021, diz Mansueto

O secretário do Tesouro Nacional frisou, no entanto, que, embora os gastos com a crise do coronavírus serão temporários, há muita incerteza sobre o nível de receitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 14:32

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 14:32

Mansueto Almeida
Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, afirmou que o governo enviará nesta quarta-feira, 15, ao Congresso as bases do Orçamento de 2021. Mansueto frisou, no entanto, que, embora os gastos com a crise do coronavírus serão temporários e circunscritos a 2020, há muita incerteza sobre o nível de receitas.
"Ninguém sabe quanto a economia brasileira vai cair este ano, nem a economia mundial. E, no ano que vem, não sabemos também quanto vamos crescer, se vai ser 3%, 2% ou menos que isso", disse Mansueto, em seminário online organizado pela Brazilian-American Chamber of Commerce, citando que os economistas têm rodado modelos a todo tempo para atualizar os números para o Produto Interno Bruto (PIB).
A incerteza consiste na dúvida sobre a duração da quarentena no País, diz ele.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Segundo o secretário, se durar mais de três meses, será necessário "voltar à mesa" e pensar em novas medidas.
Mansueto frisou, contudo, que todos os políticos e o Congresso têm consciência que é necessário que os gastos sejam temporários e que haja manutenção do teto de gastos. Assim, diz, que não deve haver conflito em torno desse tema.

Veja Também

Coronavírus pode fazer País perder uma década e voltar ao nível de 2010

AIE prevê queda recorde da demanda global por petróleo em 2020

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados