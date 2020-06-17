Governo envia ao Senado indicações de embaixadores

Os diplomatas indicados foram: Antônio Carlos de Salles Menezes, para a República da Guiné; Colbert Soares Pinto Junior, para a República de Cabo Verde; Arthur Henrique Villanova Nogueira, para a República da Zâmbia; Oswaldo Biato Júnior, para a Geórgia; e José Antonio Gomes Piras, para a República da Estônia