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Cargo

Governo envia ao Senado indicações de embaixadores

Os nomes constam de mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (17)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2020 às 12:06

Publicado em 17 de Junho de 2020 às 12:06

Plenário do Senado Federal
Plenário do Senado Federal Crédito: Roque de Sá/Agência Senado
O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, indicações de diplomatas para o cargo de embaixador do Brasil em três países africanos, além de Estônia e Geórgia, na Europa. Os nomes constam de mensagens publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (17). Para que assumam os postos, eles precisam ter os nomes aprovados pelo Senado.
Os diplomatas indicados foram: Antônio Carlos de Salles Menezes, para a República da Guiné; Colbert Soares Pinto Junior, para a República de Cabo Verde; Arthur Henrique Villanova Nogueira, para a República da Zâmbia; Oswaldo Biato Júnior, para a Geórgia; e José Antonio Gomes Piras, para a República da Estônia

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