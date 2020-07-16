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Coronavírus

Governo dos EUA vai pagar construção de hospital de campanha no Maranhão

Segundo ofício do cônsul-geral do país norte-americano John M. Barrett ao governador Flávio Dino (PC do B), o hospital na cidade de Bacabal terá 40 leitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2020 às 14:57

Publicado em 16 de Julho de 2020 às 14:57

Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra.
Novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com respirador no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Crédito: Reprodução/TV
O Departamento de Defesa do governo dos Estados Unidos vai custear a construção de um hospital de campanha para o combate ao novo coronavírus em Bacabal, cidade a 240 km de São Luís, no Maranhão.
Segundo ofício do cônsul-geral do país norte-americano John M. Barrett ao governador Flávio Dino (PC do B), o hospital terá 40 leitos e "contará com qualidade semelhante à dos hospitais de campanha utilizados em nível doméstico e internacional pelos Estados Unidos".
O governo norte-americano contribuirá com macas, ar-condicionado e geradores, que têm chegada prevista para agosto.
Além da estrutura, o governo dos EUA já doou equipamentos de proteção individual e cestas básicas para a administração do Maranhão.
Os insumos e os profissionais do hospital serão fornecidos pelo governo do Maranhão, que solicitou a doação ao governo norte-americano por meio de sua secretaria de Indústria, Comércio e Energia.

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"Bacabal é uma região central, precisamos de reforços para a cidade e para a região. Com a dificuldade econômica do Maranhão, que já existia, é difícil combater um inimigo invisível. Precisamos da ajuda de todos. Sendo os Estados Unidos, a gente agradece muito, já que não temos muita ajuda do governo federal", diz Simplício Araújo, secretário de Indústria do Maranhão.
Ele diz que tem recebido provocações de bolsonaristas, que apontam que o governo de esquerda foi buscar apoio dos Estados Unidos.
"Digo para eles que aprendi na China que não importa a cor do gato, o importante é que mate o rato", afirma, aos risos.

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