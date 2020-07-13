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Ações gravadas

Governo de SP compra câmeras de lapela para diminuir violência policial

Segundo anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB), os equipamentos serão destinados ao policiamento de rua em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 15:28

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 15:28

Polícia Militar de São Paulo
Polícia Militar de São Paulo Crédito: Divulgação
A partir de 1º de agosto, a Polícia Militar de São Paulo terá à disposição 2.000 body cams (de lapela), que estão sendo adquiridas pelo governo estadual.
Segundo anúncio feito pelo governador João Doria (PSDB), durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi (zona sul da capital paulista), os equipamentos serão destinados ao policiamento de rua em São Paulo
Outras 3.000 unidades ainda serão compradas. "Ele não pode retirá-la não pode desligá-la e ela transmite ao vivo todas as suas ações. São transmitidas para o Copom e gravadas também em nuvem, não podem ser apagadas. Dois benefícios desta ação: primeiro, vai reduzir sim o nível de violência de poucos, que acabam comprometendo muitos. Poucos policiais de uma corporação, que é a melhor corporação militar do país e podem comprometer a ação de muitos, a maioria dos policiais militares, que são corretos, cumprem protocolos e agem de maneira eficiente nas ruas, respeitando e protegendo as pessoas; serve para apresentar fatos reais, cenas sem edição por qualquer tipo de interesse", afirma Doria.

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