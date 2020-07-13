Governo de SP compra câmeras de lapela para diminuir violência policial

Outras 3.000 unidades ainda serão compradas. "Ele não pode retirá-la não pode desligá-la e ela transmite ao vivo todas as suas ações. São transmitidas para o Copom e gravadas também em nuvem, não podem ser apagadas. Dois benefícios desta ação: primeiro, vai reduzir sim o nível de violência de poucos, que acabam comprometendo muitos. Poucos policiais de uma corporação, que é a melhor corporação militar do país e podem comprometer a ação de muitos, a maioria dos policiais militares, que são corretos, cumprem protocolos e agem de maneira eficiente nas ruas, respeitando e protegendo as pessoas; serve para apresentar fatos reais, cenas sem edição por qualquer tipo de interesse", afirma Doria.