Governo de Minas desativará barragens abandonadas na Grande BH

Após a limpeza e mediante autorização do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam), o líquido será lançado no Rio das Velhas. Depois do tratamento do resíduo líquido, 80 mil metros cúbicos de rejeitos sólidos serão transferidos de uma barragem para outra e as duas serão envelopadas com mantas de polietileno, sobre as quais será feita a reconstituição no solo.