Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Governo de Minas desativará barragens abandonadas na Grande BH
Mina Engenho D'Água

Governo de Minas desativará barragens abandonadas na Grande BH

A primeira etapa consiste no tratamento dos rejeitos armazenados

Publicado em 

14 mai 2019 às 22:25

Publicado em 14 de Maio de 2019 às 22:25

Barragem em Machadinho D'Oeste Crédito: Divulgação
O Governo de Minas Gerais iniciou na segunda-feira (12) o processo de descaracterização de duas barragens da Mina Engenho D'Água, abandonadas em 2011 pela companhia australiana Mundo Mineração Ltda na grande Belo Horizonte.
A primeira etapa consiste no tratamento dos rejeitos armazenados.
Após a limpeza e mediante autorização do Instituto Mineiro de Gestão de Águas (Igam), o líquido será lançado no Rio das Velhas. Depois do tratamento do resíduo líquido, 80 mil metros cúbicos de rejeitos sólidos serão transferidos de uma barragem para outra e as duas serão envelopadas com mantas de polietileno, sobre as quais será feita a reconstituição no solo.
As obras no local compreendem também a recomposição de vegetação, drenagem da área, aterramento e compactação do solo e execução de canais de drenagem periféricos entre outros reparos.
Segundo o governo do estado, esta etapa da manutenção custará R$ 7,3 milhões aos cofres públicos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

barragens Política Minas Gerais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hipermobilidade articular: quando a flexibilidade deixa de ser vantagem
Casa demolida em Afonso Cláudio
Casa é demolida após risco de desabamento em Afonso Cláudio
Imagem de destaque
Suspeito de roubar 540 sacas de Café em Colatina é detido em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados