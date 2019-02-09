Governo de MG cobra ressarcimento da Vale a produtores rurais

Bombeiro em resgate na lama, em Brumadinho Crédito: WILTON JUNIOR

A barragem que se rompeu liberou cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que já chegaram ao rio Paraopeba, que passa pela região. Ao todo, a área afetada tem cerca de 3,96 quilômetros quadrados.

Em encontro com representantes da empresa realizado na terça-feira (05), a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Valentini, discutiu com representantes da mineradora sobre os prejuízos causados aos produtores e o pagamento de indenizações.

Para identificar os danos, a secretaria montou um grupo de pesquisas e monitoramento que irá coletar dados sobre a qualidade da água na região. Posteriormente, o grupo pretende apresentar um projeto para aplicar tecnologias que garantam a retomada das atividades agrícolas nos municípios atingidos.