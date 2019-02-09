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Tragédia em Brumadinho

Governo de MG cobra ressarcimento da Vale a produtores rurais

Ao todo, a área afetada tem cerca de 3,96 quilômetros quadrados

Publicado em 

08 fev 2019 às 21:27

Publicado em 08 de Fevereiro de 2019 às 21:27

Bombeiro em resgate na lama, em Brumadinho Crédito: WILTON JUNIOR
O governo de Minas Gerais solicitou à Vale um ressarcimento aos produtores rurais afetados pelo rompimento da barragem de Brumadinho, na Grande Belo Horizonte.
A barragem que se rompeu liberou cerca de 13 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro, que já chegaram ao rio Paraopeba, que passa pela região. Ao todo, a área afetada tem cerca de 3,96 quilômetros quadrados.
Em encontro com representantes da empresa realizado na terça-feira (05), a secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Ana Maria Valentini, discutiu com representantes da mineradora sobre os prejuízos causados aos produtores e o pagamento de indenizações.
Para identificar os danos, a secretaria montou um grupo de pesquisas e monitoramento que irá coletar dados sobre a qualidade da água na região. Posteriormente, o grupo pretende apresentar um projeto para aplicar tecnologias que garantam a retomada das atividades agrícolas nos municípios atingidos.
Além da análise da água, os pesquisadores realizam um acompanhamento dos animais da região, com a coleta de materiais biológicos. O objetivo é identificar se houve contaminação de bovinos e peixes por metais pesados.

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