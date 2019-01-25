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Rompimento

Governo cria força-tarefa para atuar no rompimento em Brumadinho

Também foi designada a formação de um gabinete estratégico de crise para acompanhar de perto as ações

Publicado em 

25 jan 2019 às 17:34

Publicado em 25 de Janeiro de 2019 às 17:34

Barragem se rompe em Brumadinho (MG) Crédito: Corpo de Bombeiros
O Governo de Minas Gerais criou uma força-tarefa e um gabinete de crise para atuar no rompimento da Barragem Mina do Feijão, em Brumadinho, na região metropolitana nesta sexta-feira (25).
LEIA A NOTA DO GOVERNO
Uma força-tarefa do Estado de Minas Gerais já está no local do rompimento da barragem em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar e tomar as primeiras medidas.
O Corpo de Bombeiros por meio do Batalhão de Emergências Ambientais, e a Defesa Civil também já estão no local da ocorrência trabalhando e há dois helicópteros sobrevoando a região.
O Governo de Minas Gerais já designou a formação de um gabinete estratégico de crise para acompanhar de perto as ações. Assim que houver mais informações, o Governo de Minas Gerais emitirá novos comunicados.

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