Governo amplia Programa de Aquisição de Alimentos para Brumadinho

O Palácio do Planalto anunciou nesta quarta-feira (30) a ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Ministério da Cidadania, para os agricultores de Brumadinho (MG). Atualmente são investidos R$ 120 mil por ano com os 43 agricultores da região. Com a medida, governo federal vai disponibilizar um valor adicional de R$ 300 mil para os agricultores.
O ministério não informou quantos agricultores, além dos já beneficiados, devem ser atendidos pela medida. A portaria referente à ampliação do PAA no município será publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31).
O programa consiste na compra, pelo governo federal, de alimentos produzidos pela agricultura familiar com dispensa de licitação, e os destina às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e àquelas atendidas pela rede socioassistencial, pelos equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional e pela rede pública e filantrópica de ensino.
O Planalto também anunciou que será pago o seguro defeso para os pescadores da região afetados pela contaminação do Rio Paraopeba pela lama com rejeitos da mineração.