Google Maps terá passeio interativo em pontos turísticos de quatro estados

O clima da simulação varia de acordo com a previsão do tempo para o dia escolhido. Informações de tráfego também aparecem na simulação. Para fazer o passeio tridimensional, é preciso abrir o Google Maps e clicar no ícone "Immersive View" (visão imersiva, em inglês).
As imagens multidimensionais são criadas com inteligência artificial (IA), a partir de imagens aéreas e bilhões de fotos do Google Street View, ferramenta que permite visualizar lugares a partir de fotos. O recurso foi a única novidade da conferência anual do Google realizada em 10 de maio a chegar ao Brasil.
Outra opção anunciada pelo Google foi a visualização interna de estações de Metrô e de aeroportos na cidade de São Paulo. O serviço começa a funcionar no aeroporto de Guarulhos nas próximas semanas - a empresa não especificou data.
A experiência ao vivo vai permitir que passageiros verifiquem se espaços estão lotados ou consultem locais de guichês e restaurantes.
Os próximos locais disponíveis na função chamada de Google Indoor View serão as estações de metrô Pameiras-Barra Funda e Paraíso.
A funcionalidade do Google Maps havia sido anunciada sem data de lançamento durante a conferência de maio e já estava nos planos da empresa desde 2022. Na ocasião, o chefe-executivo do Google Sundar Pichai afirmou que, com a simulação, usuários se planejarão com mais detalhes para passeios turísticos, para evitar imprevistos.
Vice-presidente do Google Maps, Yael Maguire, veio presencialmente ao Brasil e foi o único porta-voz estrangeiro no evento. Ele apresentou um passeio nos arredores do Masp, que disse planejar visitar.
Na sua conferência anual, em maio, o Google lançou seu chatbot concorrente do ChatGPT, Bard, em 180 países, mas deixou o Brasil e membros da União Europeia de fora do pacote. No principal evento nacional da gigante das buscas, as atualizações nos mapas foram o único anúncio de IA geradora a chegar aqui.
Em comum, Brasil e países europeus têm entrado em embates com as big techs em temas como regulação de inteligência artificial, práticas anticoncorrenciais e combate às fake news.
Não houve menções ao lançamento do Bard para usuários brasileiros. O Google teve de atrasar os planos de lançar o Bard na Europa após a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda declarar que a empresa entregou informações insuficientes sobre como vai proteger a privacidade de cidadãos europeus, segundo o site Politico.
Veja os principais pontos turísticos disponíveis para visualização
Brasília
- Catedral de Brasília
- Congresso Nacional
- Memorial JK
- Palácio do Planalto
- Santuário São João Bosco
- Palácio do Itamaraty
- Museu Nacional da República
- Teatro Nacional Cláudio Santoro
Fortaleza
- Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
- Catedral Metropolitana de Fortaleza
- Estátua de Iracema Guardiã
Rio de Janeiro
- Cristo Redentor
- Maracanã
- Aqueduto da Carioca
- Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro
- Museu de Arte Contemporânea de Niterói
- Teatro Municipal do Rio de Janeiro
São Paulo
- Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
- Pinacoteca de São Paulo
- Catedral de São Paulo
- Mercado Municipal de São Paulo
- Prédio Altino Arantes
- Pátio do Colégio
- Mosteiro de São Bento
- Museu Catavento