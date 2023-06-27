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Visualização imersiva

Google Maps terá passeio interativo em pontos turísticos de quatro estados

Imagens são criadas com inteligência artificial (IA), a partir de imagens aéreas e bilhões de fotos do Google Street View
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 jun 2023 às 15:58

Publicado em 27 de Junho de 2023 às 15:58

Cristo Redentor, no Rio de Janeiro
Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, é um dos pontos turísticos disponíveis para visualização imersiva no Google Maps Crédito: Tomaz Silva | Ag. Brasil
Google lançou nesta terça-feira (27) o recurso de visualização imersiva em pontos turísticos brasileiros. É possível visitar os arredores de alguns locais, como o Cristo Redentor, o Masp (Museu de Arte de São Paulo), a Catedral de Brasília e o Centro do Dragão do Mar, em Fortaleza.
O clima da simulação varia de acordo com a previsão do tempo para o dia escolhido. Informações de tráfego também aparecem na simulação. Para fazer o passeio tridimensional, é preciso abrir o Google Maps e clicar no ícone "Immersive View" (visão imersiva, em inglês).
As imagens multidimensionais são criadas com inteligência artificial (IA), a partir de imagens aéreas e bilhões de fotos do Google Street View, ferramenta que permite visualizar lugares a partir de fotos. O recurso foi a única novidade da conferência anual do Google realizada em 10 de maio a chegar ao Brasil.
Outra opção anunciada pelo Google foi a visualização interna de estações de Metrô e de aeroportos na cidade de São Paulo. O serviço começa a funcionar no aeroporto de Guarulhos nas próximas semanas - a empresa não especificou data.
A experiência ao vivo vai permitir que passageiros verifiquem se espaços estão lotados ou consultem locais de guichês e restaurantes.
Os próximos locais disponíveis na função chamada de Google Indoor View serão as estações de metrô Pameiras-Barra Funda e Paraíso.
A funcionalidade do Google Maps havia sido anunciada sem data de lançamento durante a conferência de maio e já estava nos planos da empresa desde 2022. Na ocasião, o chefe-executivo do Google Sundar Pichai afirmou que, com a simulação, usuários se planejarão com mais detalhes para passeios turísticos, para evitar imprevistos.
Vice-presidente do Google Maps, Yael Maguire, veio presencialmente ao Brasil e foi o único porta-voz estrangeiro no evento. Ele apresentou um passeio nos arredores do Masp, que disse planejar visitar.
Na sua conferência anual, em maio, o Google lançou seu chatbot concorrente do ChatGPT, Bard, em 180 países, mas deixou o Brasil e membros da União Europeia de fora do pacote. No principal evento nacional da gigante das buscas, as atualizações nos mapas foram o único anúncio de IA geradora a chegar aqui.
Em comum, Brasil e países europeus têm entrado em embates com as big techs em temas como regulação de inteligência artificial, práticas anticoncorrenciais e combate às fake news.
Não houve menções ao lançamento do Bard para usuários brasileiros. O Google teve de atrasar os planos de lançar o Bard na Europa após a Comissão de Proteção de Dados da Irlanda declarar que a empresa entregou informações insuficientes sobre como vai proteger a privacidade de cidadãos europeus, segundo o site Politico.
Fachada do Masp (Museu de Arte de São Paulo), na avenida paulista, em São Paulo (SP)
Museu de Arte de São Paulo (Masp), em São Paulo, também estará disponível para visualização imersiva Crédito: Raquel Cunha | Folhapress
Veja os principais pontos turísticos disponíveis para visualização

Brasília

  • Catedral de Brasília
  • Congresso Nacional
  • Memorial JK
  • Palácio do Planalto
  • Santuário São João Bosco
  • Palácio do Itamaraty
  • Museu Nacional da República
  • Teatro Nacional Cláudio Santoro

Fortaleza

  • Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura
  • Catedral Metropolitana de Fortaleza
  • Estátua de Iracema Guardiã

Rio de Janeiro

  • Cristo Redentor 
  • Maracanã
  • Aqueduto da Carioca
  • Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro
  • Museu de Arte Contemporânea de Niterói
  • Teatro Municipal do Rio de Janeiro

São Paulo

  • Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand
  • Pinacoteca de São Paulo
  • Catedral de São Paulo
  • Mercado Municipal de São Paulo
  • Prédio Altino Arantes
  • Pátio do Colégio
  • Mosteiro de São Bento
  • Museu Catavento

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