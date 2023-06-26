Pela 1ª vez, molécula essencial para a vida é detectada no espaço

SÃO PAULO - O telescópio James Webb detectou um tipo de molécula de carbono pela primeira vez no espaço. A informação foi divulgada nesta segunda (26) pela Nasa . A agência espacial americana afirma que a descoberta é importante porque a substância é responsável pela formação de outras moléculas de carbono essenciais ao surgimento da vida.

No centro desta imagem registrada pelo James Webb, está um sistema estelar jovem Crédito: ESA/Webb/Nasa

A molécula encontrada é o cátion metila (CH3+). O local do registro foi em um sistema estelar ainda jovem. Na região, também já foi registrado um disco protoplanetário, que é um compilado de matéria que orbita em torno de uma estrela.

De acordo com a Nasa, a presença de moléculas como a CH3+ permite que se estude o surgimento da vida na Terra e também é possível que ela esteja presente em outras regiões do universo. A agência ainda afirma que o feito demonstra a alta capacidade que o telescópio tem em capturar a presença de moléculas como o CH3+.

"Essa detecção não apenas valida a incrível sensibilidade do James Webb, mas também confirma a importância central da CH3+ na química interestelar", disse Marie-Aline Martin-Drumel, da Universidade de Paris-Saclay, na França, e integrante da equipe científica que trabalhou na detecção da molécula, em um comunicado da Nasa.

Normalmente, uma molécula como a CH3+ seria destruída pela radiação ultravioleta. Mas também existe a possibilidade de que o efeito seja o contrário: a radiação UV fornece a energia necessária para o desenvolvimento do cátion metila. Depois, reações químicas podem ocorrer e elas gerariam moléculas de carbono mais complexas, relacionadas com a origem da vida.