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Descoberta importante

Pela 1ª vez, molécula essencial para a vida é detectada no espaço

Segundo Nasa, registro ocorreu em um sistema estelar ainda jovem, o que permite que se estude o surgimento da vida na Terra
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jun 2023 às 17:30

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 17:30

SÃO PAULO - O telescópio James Webb detectou um tipo de molécula de carbono pela primeira vez no espaço. A informação foi divulgada nesta segunda (26) pela Nasa. A agência espacial americana afirma que a descoberta é importante porque a substância é responsável pela formação de outras moléculas de carbono essenciais ao surgimento da vida.
No centro desta imagem registrada pelo James Webb, está um sistema estelar jovem
No centro desta imagem registrada pelo James Webb, está um sistema estelar jovem Crédito: ESA/Webb/Nasa
A molécula encontrada é o cátion metila (CH3+). O local do registro foi em um sistema estelar ainda jovem. Na região, também já foi registrado um disco protoplanetário, que é um compilado de matéria que orbita em torno de uma estrela.
De acordo com a Nasa, a presença de moléculas como a CH3+ permite que se estude o surgimento da vida na Terra e também é possível que ela esteja presente em outras regiões do universo. A agência ainda afirma que o feito demonstra a alta capacidade que o telescópio tem em capturar a presença de moléculas como o CH3+.
"Essa detecção não apenas valida a incrível sensibilidade do James Webb, mas também confirma a importância central da CH3+ na química interestelar", disse Marie-Aline Martin-Drumel, da Universidade de Paris-Saclay, na França, e integrante da equipe científica que trabalhou na detecção da molécula, em um comunicado da Nasa.
Normalmente, uma molécula como a CH3+ seria destruída pela radiação ultravioleta. Mas também existe a possibilidade de que o efeito seja o contrário: a radiação UV fornece a energia necessária para o desenvolvimento do cátion metila. Depois, reações químicas podem ocorrer e elas gerariam moléculas de carbono mais complexas, relacionadas com a origem da vida.
Sendo assim, essa explicação sobre as reações pode ser uma forma de explicar o surgimento e o desenvolvimento de organismos vivos em estudos posteriores.

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