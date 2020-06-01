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Rebateu Celso de Mello

General Ramos diz que comparar Brasil à Alemanha nazista é infeliz

Ministro do STF, Celso de Mello escreveu que o 'ovo da serpente,  à semelhança do que ocorreu na República de Weimar (1919-1933), parece estar prestes a eclodir no Brasil'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 15:39

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:39

Em suas redes sociais, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, rebateu o ministro do STF Celso de Mello, que comparou o Brasil atual à Alemanha nazista em mensagem enviada aos ministros da corte nos últimos dias.
Ministro de Estado Chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos
Luiz Eduardo Ramos é o chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Crédito: Anderson Riedel/PR
"Comparar o nosso amado Brasil à 'Alemanha de Hitler' nazista é algo, no mínimo, inoportuno e infeliz . A Democracia Brasileira não merece isso. Por favor, respeite o Presidente Bolsonaro e tenha mais amor à nossa Pátria!", escreveu Ramos nas redes sociais.
Em sua mensagem, Mello escreveu que "intervenção militar, como pretendida por bolsonaristas e outras lideranças autocráticas que desprezam a liberdade e odeiam a democracia", nada mais é "senão a instauração, no Brasil, de uma desprezível e abjeta ditadura militar!!!!".
"Guardadas as devidas proporções, o 'ovo da serpente', à semelhança do que ocorreu na República de Weimar (1919-1933) parece estar prestes a eclodir no Brasil", diz ele. "É preciso resistir à destruição da ordem democrática, para evitar o que ocorreu na República de Weimar quando Hitler, após eleito pelo voto popular e posteriormente nomeado pelo presidente Paul von Hindenburg como chanceler da Alemanha, não hesitou em romper e em nulificar a progressista, democrática e inovadora Constituição de Weimar, impondo ao país um sistema totalitário de Poder", completou o decano da corte.

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