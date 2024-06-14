Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Gari morre após caminhão de coleta de lixo invadir casa e capotar no RJ
Fatalidade

Gari morre após caminhão de coleta de lixo invadir casa e capotar no RJ

Harley Miguel era filho do motorista que dirigia o caminhão da coleta de lixo. O homem teria perdido o freio. Em seguida, o veículo tombou dentro da piscina de uma casa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2024 às 16:13

Publicado em 14 de Junho de 2024 às 16:13

Um funcionário da coleta de lixo de Belford Roxo (RJ) morreu após um caminhão perder o controle e invadir uma casa. Harley Miguel Oliveira Teixeira dos Santos morreu e outras três pessoas ficaram levemente feridas. Quatro funcionários da empresa Limppar estavam dentro do veículo no momento do acidente, que ocorreu na quarta-feira (12) na rua Damasc.
Harley era filho do motorista que dirigia o caminhão da coleta de lixo. O homem teria perdido o freio. Em seguida, o veículo tombou dentro da piscina de uma casa por volta das 9h. Os proprietários da residência estavam na parte de dentro e não se feriram. O vizinho Wanderson Knupp contou ao UOL que o veículo ainda não havia sido retirado do local até o início da tarde desta sexta-feira (14). Segundo ele, o lixo foi retirado do quintal, mas outros moradores relatam que os resíduos foram jogados na rua, atrapalhando as casas próximas.
O 54º DP investiga as causas do ocorrido. A Secretaria de Serviço Públicos afirmou que ''irá cobrar que a empresa assuma todas as responsabilidades pelo acidente''.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Rio de Janeiro (RJ)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

CBN Vitória - Juliana Morgado
CBN Vitória ao vivo: confira as principais notícia do ES
Imagem de destaque
Chá de louro: 9 receitas e seus benefícios para a saúde
Imagem de destaque
Afrika Bambaataa, pioneiro do hip hop, morre aos 67 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados