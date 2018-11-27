Fux suspende pagamento de auxílio-moradia a magistrados

Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF

O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou a liminar que garantia pagamento de auxílio-moradia aos magistrados de todo o país. A suspensão só vai entrar em vigor quando for entrar no contracheque dos magistrados o reajuste do Judiciário.

O fim do auxílio-moradia só se aplica ao Poder Judiciário. A liminar de Fux não abrange benefícios pagos pelo Legislativo e Executivo em todo país. Com o reajuste de 16,38% , os salários dos ministros passarão de R$ 33,7 mil para R$ 39 mil e terão impacto direto nas contas do próximo governo.