Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Fux suspende pagamento de auxílio-moradia a magistrados
Suspensão do benefício

Fux suspende pagamento de auxílio-moradia a magistrados

Medida entrará em vigor quando o reajuste do Judiciário constar nos contracheques

Publicado em 26 de Novembro de 2018 às 21:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 nov 2018 às 21:20
Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Crédito: Nelson Jr./STF
O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou a liminar que garantia pagamento de auxílio-moradia aos magistrados de todo o país. A suspensão só vai entrar em vigor quando for entrar no contracheque dos magistrados o reajuste do Judiciário.
O fim do auxílio-moradia só se aplica ao Poder Judiciário. A liminar de Fux não abrange benefícios pagos pelo Legislativo e Executivo em todo país. Com o reajuste de 16,38% , os salários dos ministros passarão de R$ 33,7 mil para R$ 39 mil e terão impacto direto nas contas do próximo governo.
A medida provoca mudanças nos salários de outras categorias. Como o vencimento dos ministros do STF serve como teto para o funcionalismo federal, o aumento também afeta o Poder Executivo. A projeção é que o impacto em um ano seja de R$ 1,4 bilhão para a União.
> Juízes pedem que STF não revogue auxílio-moradia se houver reajuste

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados