Fundo partidário nem sempre chega às siglas no Espírito Santo

As receitas de partidos no Espírito Santo em 2017 Crédito: Genildo Ronchi

Se recursos públicos são a bola da vez na campanha eleitoral, que deve ser abastecida, basicamente, pelos fundos eleitoral e partidário  doações de pessoas físicas não são lá muito populares no Brasil , a divisão do bolo pode ser bastante desigual.

Em relação ao fundo partidário, utilizado também para a própria manutenção das siglas, a distribuição entre os diretórios estaduais das legendas fica a critério da direção nacional. Assim, no Espírito Santo, 15 partidos ficaram a ver navios no ano passado. Alguns estão impedidos de contar com a verba por pendências com a Justiça Eleitoral. Outras agremiações, no entanto, foram apenas preteridas.

São poucos partidos que recebem fundo partidário de forma significativa no Estado. Os diretórios nacionais geralmente destinam os recursos para onde há deputado federal. A grande maioria funciona sem estrutura, afirma o advogado eleitoral Marcelo Nunes.

Entre as 33 legendas que constam no sistema, cinco contaram apenas com o fundo partidário em 2017; sete receberam a verba e também doações e contribuições financeiras de pessoas físicas  notadamente de filiados às legendas, principalmente ocupantes de cargos eletivos ou comissionados. Nesses casos, os percentuais de participação do fundo partidário na receita total variou de 12,2% (PROS) a 95,6% (DEM); quatro diretórios estaduais (PRB, Rede, PCO, PMB) não prestaram contas e um prestou informações parciais (Avante).

À parte

Há quem viva num mundo de cifras à parte. O PDT estadual, por exemplo, há cerca de dez anos não conta com o fundo partidário. O motivo, conta o presidente do partido, Sérgio Vidigal, são dívidas antigas  ironicamente, a principal delas era trabalhista. Agora, com tudo quitado, falta uma certidão para que o diretório nacional faça os repasses.

Enquanto isso, a legenda contou, em 2017, com R$ 20.550, resultado de contribuições de filiados, mas não de quaisquer filiados. São basicamente de deputados estaduais. Já para os diretórios municipais, os vereadores contribuem. Eu, como deputado federal, contribuo para a direção nacional, afirma Vidigal.

O PSL do presidenciável Jair Bolsonaro, presidido por Carlos Manato no Estado, ficou 13 anos sem prestar contas, como relata o próprio Manato. A sigla repassou informações à Justiça Eleitoral em 2016 e 2017. No ano passado, não viu a cor do fundo partidário.

Seria preciso também a divulgação em tempo real dos extratos bancários dos partidos. Se eles querem o bônus, têm que arcar com o ônus, que é a transparência Karina Kufa - Advogada eleitoral

Já o PSTU e o Novo abrem mão do fundo partidário propositalmente. Somos contra o uso de recursos públicos. O diretório nacional recebe e deposita numa conta. Estudamos um jeito de devolver os recursos ao Tesouro. Hoje, se devolvermos, ele é repassado aos demais partidos, conta Orlando Resende, vice-presidente do Novo no Estado.

Sanções

Quem não presta contas pode ter o repasse do fundo partidário suspenso. Até a minirreforma eleitoral, de 2015, todo o valor acabava retido por até um ano. Agora, o desconto incide até o montante equivalente à irregularidade encontrada  no caso de contas reprovadas  e mais 20% de multa.

Mesmo com as regras mais duras do passado, havia quem não desse muita relevância à prestação de contas. Tinha partido que a gente não conseguia nem encontrar o endereço, são praticamente clandestinos, diz Danilo Carneiro, advogado eleitoral e ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral.

Ficar sem o fundo partidário em ano eleitoral  em 2018 serão R$ 888 milhões para todo o país e parte desse valor pode ser alocado nas campanhas  poderia ser motivo de preocupação. Mas as eventuais sanções são suspensas pela Justiça Eleitoral no segundo semestre. Ou seja, se o diretório nacional quiser, pode mandar verba para os representantes locais.

Mas isso deve passar pela estratégia de onde há mais chances de se eleger deputados federais. O número de cadeiras ocupadas na Câmara e a quantidade de votos para o cargo é o que define se o partido vai passar ou não pela cláusula de barreira e também determina parte do que a sigla vai receber do fundo eleitoral. O resultado das urnas ainda influi no valor do próprio fundo partidário.

Transparência

Advogada eleitoral e colaboradora da Transparência Partidária  entidade que militou pela divulgação da prestação de contas dos partidos , Karina Kufa diz que é preciso ainda mais transparência e até uma mudança radical. Até que ponto os partidos deveriam ter autonomia para gerir recursos públicos? Estamos falando de valores muito altos, tem ainda o fundo eleitoral, afirma.