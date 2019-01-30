Funcionário de Brumadinho já foi símbolo de campanha da Vale

Mais de 300 pessoas ficaram desaparecidas após rompimento de barragem em Brumadinho Crédito: Corpo de Bombeiros MG

Brumadinho e a Vale estarão agora eternamente associadas. Com a morte de mais de 60 pessoas no rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, a cidade mineira e a mineradora são símbolos de uma das maiores tragédias do Brasil . Até então, a associação entre a cidade e a empresa era restrita a conhecedores do setor de mineração. (Com informações obtidas a partir do Blog do Edmundo Leite)

Em 2006, quando a realidade era outra, a empresa utilizou o nome de um funcionário da mina de Brumadinho para um momento festivo: comemorar o segundo lugar conquistado pela Vale entre as empresas mais admiradas do Brasil.

Num anúncio publicitário de página inteira publicado no Estadão em 22 de dezembro daquele ano, o nome de Adélcio José de Andrade, “operador de equipamentos e instalações da mina Córrego do Feijão – Brumadinho, Minas Gerais” aparece no pé da página que exalta o feito da companhia. O capacete do operário na imagem é adornado com adesivos com mensagens nacionalistas e a bandeira do Brasil sobre os dizeres grafados em caixa alta: “QUE EM 2007 A VALE CONTINUE COLOCANDO A BANDEIRA E O ORGULHO BRASILEIROS LÁ NO ALTO.”

Abaixo da imagem do operário, um texto diz que o coração dos brasileiros é um dos lugares mais importantes para a Vale: