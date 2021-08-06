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Bandeira de Bolsonaro

Freixo comemora 'derrota acachapante' do voto impresso em comissão da Câmara

O relatório de Filipe Barros (PSL-PR) para a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação foi derrotado por 23 votos a 11

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:41

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:41
O deputado Marcelo Freixo
O deputado Marcelo Freixo Crédito: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados
O deputado federal Marcelo Freixo (PSB-RJ), em publicação no Twitter, comentou sobre a derrota de Jair Bolsonaro na questão do voto impresso. Apesar da pressão e das ameaças do presidente da República, o voto impresso sofreu sua primeira grande derrota no Congresso nesta quinta-feira, 5.
O relatório do deputado Filipe Barros (PSL-PR) para a volta da contagem manual do resultado das eleições e da impressão do comprovante de votação foi derrotado por 23 votos contrários e 11 favoráveis em comissão da Câmara dos Deputados.
"Derrotamos de forma acachapante o voto impresso na comissão e derrotaremos novamente se a proposta for levada ao Plenário. Mas vamos lutar para que isso não seja feito. O Congresso não pode servir de instrumento para a campanha golpista de Bolsonaro contra o sistema eleitoral", escreveu Freixo.

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