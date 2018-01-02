Foto de menino durante o réveillon causa polêmica nas redes sociais

Foto de menino na Praia de Copacabana durante o réveillon Crédito: Reprodução Facebook

A foto de um menino sem camisa, no mar, durante a queima de fogos do réveillon da Praia de Copacabana, está sendo tema de discussões nas redes sociais. A imagem, postada pelo fotógrafo Lucas Landau, que cobriu o Ano Novo pela agência Reuters, já teve 18 mil reações e mais de cinco mil compartilhamentos. Na legenda, Lucas conta que estava trabalhando, fazendo fotos do público que assistia ao espetáculo pirotécnico em Copacabana. "Ele estava lá, como outras pessoas, encantado. perguntei a idade (9) e o nome, mas não ouvi por causa do barulho. Como ele estava dentro mar (que estava gelado), acabou ficando distante das pessoas. Não sei se estava sozinho ou com família."

Para Lucas, "a fotografia abre margem para várias interpretações; todas legítimas, ao meu ver. Existe uma verdade, mas nem eu sei qual é. Me avisem se descobrirem quem é o menino, por favor".

MENINO ENCANTADO

Muitos internautas elogiaram a sensibilidade do fotógrafo e a beleza da imagem. Um deles diz que a foto é "maravilhosa, triste, intrigante, reveladora e extremamente real". Outra diz esperar que o menino "encantado" da foto esteja fazendo um pedido que um dia se cumprirá. "São sempre muitas histórias dentro de uma história, não é mesmo? Os meus filmes preferidos são assim: folheiam camadas. Sua foto fala do menino, encantado, com frio, talvez (espero que sim) fazendo um pedido que um dia se cumprirá. Sua foto fala de você, do seu encantamento diante do encantado. Sua foto está falando com milhares de corações hoje, está preenchendo nosso dia primeiro com beleza e esperança. Belíssimo trabalho! Bravo!"

Em outro comentário, um homem diz que a imagem retrata perfeitamente o samba-enredo deste ano da escola de samba Beija-Flor: "Vem ver brilhar mais um menino que você abandonou. Oh pátria amada / Por onde andarás??? / Seus filhos já não aguentam mais / Você que não soube cuidar / Você que negou o amor / Vem aprender na Beija-Flor."

Já uma internauta faz um apelo para que parem os estereótipos com as crianças negras. "Sobre essa fotografia do menino na praia, durante o réveillon de Copacabana:

- Não vejo nada demais (e particularmente não achei nem bonita).

Eu vejo uma criança que parou para olhar a queima de fogos no meio de uma festa. Sinceramente, nós temos que parar de achar que todo menino negro e sem camisa está abandonado, triste, sozinho, infeliz e contrastando com a felicidade dos outros.

Temos que parar de achar que todo menino sozinho é criança que vive em situação de rua. Temos que parar de achar um monte de coisas. Inclusive, que é legal expor nossas crianças para a branquitude começar o ano com pena e compaixão de nós.

Ah, por favor né, a gente tem essa mania horrível de reforçar os estereótipos de nossas crianças:

- Que pena!

- É o retrato do Brasil!

- Imagem muito impactante, reforça as desigualdades do país.

Parem! Vocês nem sabem quem é aquele menino. E vocês não querem saber também. Para 2018, menos estereótipos para crianças negras por favor."

Um homem diz que o menino "pode não ser uma criança abandonada. Mas nesta foto representa muito bem os milhões de brasileiros que são. É triste, mas não adianta tentarmos tapar o sol com a peneira. Não mudamos a história ignorando certos fatos".