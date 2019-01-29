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Brumadinho

Forças Armadas prestam apoio a militares israelenses em Minas Gerais

Para facilitar o trabalho de identificação dos corpos, as equipes colaboram na montagem e na manutenção de instalações móveis

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 21:50

Publicado em 

28 jan 2019 às 21:50
Militares israelenses começam nesta segunda-feira (28) resgate de vítimas em Brumadinho Crédito: Divulgação | Israel Defense Forces
O Comando Militar do Leste (CML) informou nesta segunda-feira (28) que as Forças Armadas continuam atuando no transporte aéreo das diversas equipes de busca e salvamento dos órgãos do governo de Minas Gerais. Os militares fazem ainda o assessoramento em comunicações por satélite e rastreamento.
Para facilitar o trabalho de identificação dos corpos, as equipes colaboram na montagem e na manutenção de instalações móveis.
Desde a noite deste domingo (27), o CML, por meio da 4ª Região Militar, que tem sede em Belo Horizonte (MG), presta apoio logístico aos militares israelenses que chegaram à região para trabalhos de busca e salvamento. Para isso, 5 helicópteros de modelos variados da Aviação do Exército são utilizados pelas equipes de buscas. Foram montados um local para a alimentação de cerca de 130 pessoas; um alojamento, com alimentação e apoio veterinário para cães farejadores; e alojamento e alimentação aos intérpretes designados.
A 4ª Região Militar providenciou ainda transporte e acondicionamento de todo o equipamento de aproximadamente 16 toneladas, com a montagem de um depósito de campanha em Brumadinho.
Ainda no apoio às equipes de Israel foi instalada uma cozinha de campanha para confecção de alimentação na área de Brumadinho.
 

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