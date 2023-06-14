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Rio de Janeiro

Flordelis pede autorização para se casar em presídio no Rio

Ex-deputada federal e pastora foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do então marido Anderson do Carmo em 2019
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jun 2023 às 08:13

Publicado em 14 de Junho de 2023 às 08:13

Ex-deputada federal e pastora Flordelis pediu autorização para se casar com o namorado, Allan Soares
Ex-deputada federal e pastora Flordelis pediu autorização para se casar com o namorado, Allan Soares Crédito: Redes sociais
A ex-deputada federal e pastora Flordelis dos Santos de Souza, de 62 anos, condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela morte do então marido Anderson do Carmo, pediu à Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro autorização para se casar com o namorado, o produtor artístico Allan Soares.
Em fevereiro deste ano, Allan publicou nas redes sociais uma mensagem de aniversário para a ex-deputada. "Obrigado por ser a mulher da minha vida. E mesmo com todas as nossas diferenças, posso dizer que eu te amo, Flordelis", escreveu.
Produtor musical gospel, Allan Soares conheceu Flordelis em 2021, pouco antes da prisão da ex-deputada. O julgamento que a condenou ocorreu em novembro de 2022, mas ela está presa desde agosto de 2021 na penitenciária feminina Talavera Bruce, no Rio.
O júri concluiu que Flordelis foi mandante do homicídio qualificado de Anderson do Carmo - motivo torpe, emprego de meio cruel e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Também foi considerada culpada por tentativa de homicídio com uso de veneno, falsificação de documento e associação criminosa armada.

Relembre o caso

O pastor foi morto em 2019, em Niterói, na região metropolitana do Rio, com 31 perfurações de arma de fogo, nove delas na região pélvica. Antes, procurou o hospital por oito vezes com dores no estômago, que seriam de tentativas de envenenamento por chumbinho.
A investigação apontou que a motivação para o crime foi a disputa da quantia arrecadada pela igreja liderada por Carmo e Flordelis: cerca de R$ 180 mil por mês. A ex-deputada nega as acusações e solicitou um novo júri.
Procurada pela reportagem, a advogada de Flordelis, Janira Rocha, afirmou que a defesa não irá se manifestar sobre o pedido de autorização para casamento na prisão. "É uma questão de foro íntimo dela", afirmou.

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