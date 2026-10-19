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Flick confirma Raphinha pronto para a visita ao PSG e exalta grande desafio na Champions

Destaque do time catalão, o meia-atacante está recuperado de problema muscular sofrido em amistoso com a seleção brasileira

Publicado em 19 de Outubro de 2026 às 15:24

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

19 out 2026 às 15:24
Raphinha
Raphinha Reuters/Folhapress

Raphinha chegou sorridente em descontraído papo com o também brasileiro Gabriel Jesus para o treino em solo francês visando o duro jogo com o Paris Saint-Germain pela Champions League. Destaque do time catalão, o meia-atacante está recuperado de problema muscular sofrido em amistoso com a seleção brasileira e confirmado para a partida por Hansi Flick.

"Raphinha se recuperou, está pronto para jogar e para iniciar amanhã", afirmou o treinador em coletiva já em Paris, animando os torcedores catalães na briga direta pela liderança isolada e na qual o Barcelona terá seu grande teste de fogo em começo de temporada perfeito, com 110% de aproveitamento e 11 vitórias seguidas.

Flick ficou sem Raphinha por duas partidas inteiras e apenas o colocou no fim na visita ao Betis, no sábado, para resgatar o ritmo de jogo em semana pesada, na qual ainda terá o clássico com o Real Madrid, por Laliga, no fim de semana, no Camp Nou. A série determinará, de fato, o quão o Barcelona chega forte na temporada.

"Amanhã será um bom teste para nós vermos onde estamos. Quero que minha equipe jogue com confiança e coragem, e que esteja unida como equipe. Estamos jogando contra a melhor equipe do mundo nos últimos dois anos, e amanhã temos uma oportunidade de ver em que nível estamos", destacou o treinador.

São 48 gols do time em 11 jogos, o que motiva Flick. "Acho que a equipe está indo muito bem. Estou muito orgulhoso deles. A atitude está sempre no mais alto nível", frisou, retribuindo os elogios de Luis Enrique, que engrandeceu seu trabalho no Barcelona.

"Eu amo Luis Enrique, ele é um treinador fantástico", disse, também ressaltando o ótimo e vitorioso trabalho do espanhol n França. "Ele levou este time do PSG a um novo nível e só podemos dizer parabéns para Luis."

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