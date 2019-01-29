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Queda brusca

Fitch rebaixa nota da Vale e coloca companhia em perspectiva negativa

A agência disse ainda que o rebaixamento é causado pela expectativa de que as multas contra a companhia serão elevadas

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 21:46

Publicado em 

28 jan 2019 às 21:46
O Presidente da República, Jair Bolsonaro, durante sobrevoo da região atingida pelo rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho/MG. Crédito: Divulgação/Presidência
A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota da mineradora Vale para BBB- em consequência do rompimento da barragem da companhia em Brumadinho (MG).
O rebaixamento, segundo a Fitch, reflete a expectativa de que a companhia
terá que arcar com pesados custos de reparação da tragédia, que matou 60 pessoas e deixou, até o momento, outros 292 desaparecidos, além do impacto ambiental.
A agência disse ainda que o rebaixamento é causado pela expectativa de que as multas contra a companhia serão elevadas, dado que a Vale esteve envolvida em um acidente com barragem de rejeitos há três anos, no caso da Samarco.
No sábado, a S&P, que já concede nota BBB- à Vale, afirmou que poderia rebaixá-la no curto prazo, em consequência do acidente.
Apenas nesta segunda, a Vale perdeu R$ 71 bilhões em valor de mercado, reflexo da tragédia.

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