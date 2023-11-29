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Em Minas Gerais

Filho mata pai após briga e usa retroescavadeira para esconder corpo

O filho, que não teve o nome divulgado, confessou o crime. Ele está preso preventivamente após pedido da polícia ao Judiciário
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 nov 2023 às 17:20

Publicado em 29 de Novembro de 2023 às 17:20

Um homem de 26 anos foi preso em Oliveira (MG) após confessar ter matado o próprio pai e, depois, tê-lo enterrado com o auxílio de uma retroescavadeira. O crime ocorreu após uma briga familiar na sexta-feira (24), que envolveu o pai, de 61 anos, e a mãe do homem. Durante a briga, ele teria atingido o pai no pescoço com uma faca, diz a Polícia Civil.
No dia seguinte, o pai foi dado como desaparecido, e o filho chegou a fazer apelos para encontrá-lo, relatou o delegado Flávio Braga. "Ele a todo momento implorava que terceiros ajudassem a localizar o pai dele, pedia ajuda de todas as pessoas", afirmou. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (26), enterrado em uma cova com 1,5 metro de profundidade feita com uma retroescavadeira, relatou o delegado.
Informações de que havia ocorrido uma grande briga na casa da família levaram a polícia a desconfiar do filho. A análise contou com câmeras de monitoramento na rua. O filho confessou o crime na segunda-feira (27), quando compareceu à delegacia com um advogado. Ele está preso preventivamente após pedido da polícia ao Judiciário, que acatou.
Agora, a polícia investiga se ele agiu sozinho tanto no homicídio quanto na ocultação de cadáver, os dois crimes pelos quais é investigado. Na casa da família, os policiais civis apreenderam dois aparelhos celulares e uma caminhonete, "que teria sido usada para o transporte do corpo até o local da desova", diz a corporação. A reportagem busca a defesa do filho, que não teve o nome identificado pelas autoridades. O espaço segue aberto para manifestações.

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