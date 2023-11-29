Filho mata pai após briga e usa retroescavadeira para esconder corpo

Um homem de 26 anos foi preso em Oliveira (MG) após confessar ter matado o próprio pai e, depois, tê-lo enterrado com o auxílio de uma retroescavadeira. O crime ocorreu após uma briga familiar na sexta-feira (24), que envolveu o pai, de 61 anos, e a mãe do homem. Durante a briga, ele teria atingido o pai no pescoço com uma faca, diz a Polícia Civil.

No dia seguinte, o pai foi dado como desaparecido, e o filho chegou a fazer apelos para encontrá-lo, relatou o delegado Flávio Braga. "Ele a todo momento implorava que terceiros ajudassem a localizar o pai dele, pedia ajuda de todas as pessoas", afirmou. O corpo da vítima foi encontrado no domingo (26), enterrado em uma cova com 1,5 metro de profundidade feita com uma retroescavadeira, relatou o delegado.

Informações de que havia ocorrido uma grande briga na casa da família levaram a polícia a desconfiar do filho. A análise contou com câmeras de monitoramento na rua. O filho confessou o crime na segunda-feira (27), quando compareceu à delegacia com um advogado. Ele está preso preventivamente após pedido da polícia ao Judiciário, que acatou.