Filho de Alberto Fernández responde a provocação de Eduardo Bolsonaro

Estanislao Fernández, 24, filho de Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina, respondeu nesta quarta-feira (30), por meio de uma rede social, a uma postagem provocativa de Eduardo Bolsonaro.
O deputado federal e filho do presidente brasileiro havia compartilhado uma postagem que mostrava fotos dele, posando com uma arma, e de Estanislao, que faz cosplay e se veste de "drag queen", fantasiado como o protagonista do animê Pokémon.
A mensagem dizia: "Filho do presidente da Argentina/Filho do presidente do Brasil". Eduardo Bolsonaro acrescentou: "Obs: Isso não é um meme".
Estanislao respondeu em português: "Irmãos brasileiros, estamos juntos nessa luta. Os amo."
Logo depois, postou outra mensagem: "Muita gente do Brasil começou a me seguir, então quero dizer à comunidade LGBTTTIQQA+ mais 'aliades' [usando linguagem inclusiva] do Brasil que estamos juntos nesta luta. Lembrem-se de que o amor sempre vence o ódio e entre nós temos que cuidarmo-nos sempre".