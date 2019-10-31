Filho de Alberto Fernández responde a provocação de Eduardo Bolsonaro

Alberto Fernández e seu filho Estanislao Fernández Crédito: Reprodução

Estanislao Fernández, 24, filho de Alberto Fernández, presidente eleito da Argentina, respondeu nesta quarta-feira (30), por meio de uma rede social, a uma postagem provocativa de Eduardo Bolsonaro.

O deputado federal e filho do presidente brasileiro havia compartilhado uma postagem que mostrava fotos dele, posando com uma arma, e de Estanislao, que faz cosplay e se veste de "drag queen", fantasiado como o protagonista do animê Pokémon.

A mensagem dizia: "Filho do presidente da Argentina/Filho do presidente do Brasil". Eduardo Bolsonaro acrescentou: "Obs: Isso não é um meme".

OBS: isso não é um meme. https://t.co/UEXqSgn6mc — Eduardo Bolsonaro?? (@BolsonaroSP) October 29, 2019

Estanislao respondeu em português: "Irmãos brasileiros, estamos juntos nessa luta. Os amo."

Irmãos brasileiros, estamos juntos nessa luta. Os amo. ????? — ?????? ? (@dyhzyx) October 30, 2019

Logo depois, postou outra mensagem: "Muita gente do Brasil começou a me seguir, então quero dizer à comunidade LGBTTTIQQA+ mais 'aliades' [usando linguagem inclusiva] do Brasil que estamos juntos nesta luta. Lembrem-se de que o amor sempre vence o ódio e entre nós temos que cuidarmo-nos sempre".