Fies 2019: como se inscrever, notas de corte e resultados

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Abrem a partir desta quinta-feira (07) as inscrições para as vagas do primeiro semestre no novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) , que este ano conta com duas modalidades, o Fies como já é conhecido, para candidatos cuja renda familiar per capita não ultrapasse três salários mínimos, e o P-Fies, que abrange candidatos com renda entre 3 e 5 salários mínimos. Para concorrer, os interessados devem fazer um cadastro no site do programa.

Enquanto na modalidade "Fies" o pagamento é feito com juros zero, no "P-Fies" o financiamento educacional é feito por condições definidas pelo banco operador de crédito. No caso do estudante que se encaixe na faixa de renda "até 3 salários mínimos", só poderá participar do P-Fies se não houver vaga para o curso desejado na primeira modalidade.

Além dos requisitos financeiros, deve ser observada pelo possível candidato a exigência de ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média mínima de 450 pontos nas notas das provas e acima de zero na redação. Os resultados acerca da aprovação serão publicados em 5 de março para a modalidade Fies, e em 12 de março para o P-Fies.

COMO SE INSCREVER

O cadastro deverá ser realizado no site https://fiesselecao.mec.gov.br , em que será solicitado CPF e data de nascimento. Além disso, deverá ser feita a busca de desempenho do Enem, o preenchimento dos dados pessoais e a informação sobre a renda da família. Por último, deverá ser preenchida a modalidade do Fies e até 3 opções de curso.

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES E NOTA DE CORTE

Os candidatos que vierem a ser aprovados no programa e que tenham renda condizente ao Fies, deverão pagar mensalmente o valor correspondente a uma taxa de coparticipação. Ao final da graduação, o estudante quitará a dívida de acordo com a possibilidade financeira.

Em relação à nota de corte, esta será calculada com base no desempenho dos inscritos no Enem e também de acordo com o número de vagas disponível. O corte parcial será divulgado diariamente para cada curso participante do certame. Será ainda possível mudar a opção de curso até o dia 28 de fevereiro.

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

Além da nota do Enem, outros critérios estão elencados. Em ordem de prioridade: candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento e o tenham quitado; candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil; Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

SERVIÇO

Como

https://fiesselecao.mec.gov.br, em seguida clicar em "Primeiro Acesso" Pelo site, em seguida clicar em "Primeiro Acesso"

Quando

Entre 7 e 14 de fevereiro de 2019

Resultados