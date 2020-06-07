Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • FHC, Ciro Gomes e Marina Silva defendem união de forças pela democracia
Em entrevista

FHC, Ciro Gomes e Marina Silva defendem união de forças pela democracia

Ex-presidente e ex-ministros debateram o momento político do Brasil em programa de televisão neste domingo (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2020 às 20:27

Publicado em 07 de Junho de 2020 às 20:27

Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-ministros Marina Silva e Ciro Gomes participaram de debate neste domingo (7)
Ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-ministros Marina Silva e Ciro Gomes participaram de debate neste domingo (7) Crédito: Reprodução / Globonews
O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e os ex-ministros Marina Silva e Ciro Gomes, concordaram em unir forças para defender a democracia, deixando as diferenças políticas e partidárias no passado. Durante um debate promovido pela jornalista Miriam Leitão, na Globonews, FHC disse que a luta não é só política, é social e econômica. 
"Não podemos nos calar", disse o ex-presidente. "O passado ficou no passado, agora temos que unir forças", afirmou.
A ex-ministra Marina Silva afirmou: "acima de nós há 36 mil mortos por covid-19 e a defesa do Estado de Direito". Ciro Gomes foi ainda mais incisivo sobre a posição de figuras e partidos políticos contra uma "escalada do autoritarismo" e mandou uma mensagem para quem ainda não se posicionou. "Vamos defender a democracia e quem não vier é traidor".

Veja Também

Saiba como participar de manifestações políticas na internet dentro da lei

"Assustador", diz Barroso sobre manifestações pela volta do regime militar

Ciro Gomes também destacou a crise na saúde, com 23 militares ocupando espaços na pasta que ainda tem "liderança provisória" em meio à pandemia sem controle no País.
"Não creio em um golpe [de Estado] de Mourão, mas há 23 militares na Saúde", ironizou. "Quero saber se os militares vão querer ser responsabilizados por essa tragédia", afirmou Ciro diante do aumento de mortos e infectados pela covid-19 que está levando o País para a liderança de casos da doença no mundo.
Marina Silva afirmou que a tentativa do governo de esconder dados sobre mortes da covid-19 no Brasil é crime de responsabilidade. Ela sugeriu que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, crie uma comissão técnica para coordenar o acompanhamento da pandemia. "Rodrigo Maia tem condições para isso", afirmou Marina.
FHC também atacou a tentativa de ocultação de dados sobre o avanço do coronavírus no Brasil, dizendo que não dá mais pra esconder nada de ninguém, já que há imprensa livre e combatente, além das redes sociais. "A direita no poder não consegue ver a realidade e se agarra a fantasmas. Governar não é criar dissenso, mas criar consenso."

Veja Também

FHC diz que Guedes tomou medidas corretas no combate à crise do coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Capixabas promoveram flotilhas de apoio à causa palestina em Vitória
Palestinos em Gaza agradecem doações de capixabas
arquitetos capixabas Ana Clara Moraes e Felipe Gazoni
Estúdio de cerâmica do ES participa da Bienal de Arquitetura em São Paulo
Imagem de destaque
Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados