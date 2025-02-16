Fernanda Torres posa com Demi Moore antes do Bafta

A atriz Fernanda Torres (59), protagonista de "Ainda Estou Aqui", compartilhou em suas redes sociais fotos ao lado da atriz Demi Moore (62), do filme "A Substância". Elas posaram juntas no sábado (15), em uma festa pré-Bafta.

Concorrendo ao Oscar 2025 na categoria Melhor Atriz, elas estão em Londres, na Inglaterra, para mais uma cerimônia da temporada de premiações do cinema. Considerado o "Oscar inglês", o prêmio ocorre neste domingo (16), às 16h.