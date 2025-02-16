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Cinema

Fernanda Torres posa com Demi Moore antes do Bafta

Fernanda não foi indicada ao Bafta, que será realizado neste domingo (16), mas o filme do diretor Walter Salles concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa

Publicado em 16 de Fevereiro de 2025 às 12:50

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

16 fev 2025 às 12:50
A atriz Fernanda Torres (59), protagonista de "Ainda Estou Aqui", compartilhou em suas redes sociais fotos ao lado da atriz Demi Moore (62), do filme "A Substância". Elas posaram juntas no sábado (15), em uma festa pré-Bafta.
Concorrendo ao Oscar 2025 na categoria Melhor Atriz, elas estão em Londres, na Inglaterra, para mais uma cerimônia da temporada de premiações do cinema. Considerado o "Oscar inglês", o prêmio ocorre neste domingo (16), às 16h.
Fernanda não foi indicada ao Bafta, mas o filme do diretor Walter Salles concorre na categoria de Melhor Filme em Língua Não Inglesa.

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