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Carnaval do RJ

Fantasia é primeiro quesito de desempate para escolas de samba do Rio

Os quesitos de desempate foram sorteados na tarde desta quarta-feira (06), na sede da Liesa

Publicado em 06 de Março de 2019 às 20:56

Publicado em 

06 mar 2019 às 20:56
Fantasia é primeiro quesito de desempate para escolas de samba do Rio Crédito: CARLOS MORAES
O quesito fantasias será o primeiro usado caso duas ou mais escolas de samba do Grupo Especial do Rio de Janeiro obtenham a mesma pontuação no desfile do carnaval deste ano, informou a Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa). O segundo quesito será bateria. Os quesitos de desempate foram sorteados na tarde desta quarta-feira (06), na sede da Liesa. A apuração começa às 16h30, na Praça da Apoteose.
Os envelopes com as notas dos jurados para os critérios que vão definir a escola campeã serão abertos na seguinte ordem: evolução; harmonia; mestre-sala e porta-bandeira; alegorias e adereços; comissão de frente; samba-enredo; enredo; bateria e fantasias.
Se duas ou mais escolas terminarem com a mesma pontuação, o desempate se dará na ordem inversa à da abertura dos envelopes, ou seja, o primeiro quesito para desempatar será fantasias, e assim, sucessivamente.
Quatorze escolas de samba disputam o título do grupo especial do Rio de Janeiro. Nos dois dias de desfile, domingo (03) e segunda-feira (04), as agremiações foram avaliadas por 36 jurados em nove quesitos. As notas já foram concedidas e entregues à Liesa.
Disputam o título as escolas Império Serrano; Viradouro; Grande Rio; Salgueiro; Beija-Flor; Imperatriz; Unidos da Tijuca; São Clemente; Vila Isabel; Portela; União da Ilha; Paraíso do Tuiuti; Mangueira e Mocidade.
A campeã do ano passado foi a Beija-Flor de Nilópolis.

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