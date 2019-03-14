Famílias velam corpos de vítimas de massacre em ginásio de Suzano

Velório dos corpos de seis das vítimas do ataque ocorrido na Escola Estadual Professor Raul Brasil Crédito: FELIPE RAU

Juntas, as famílias de alunos e funcionários mortos no massacre na Escola Estadual Professor Raul Brasil, velam as vítimas na Arena Suzano , no Parque Max Feffer, na manhã desta quinta-feira (14).

O velório coletivo começou às 7h entre abraços, choros, sussurros e crianças pequenas que acompanham os pais, no ginásio poliesportivo que fica a menos de um quilômetro da escola, palco dos ataques. Cerca de 500 pessoas acompanham a cerimônia.

O ministro da Educação, Ricardo Vélez, e o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, também estão no local.

O movimento de pessoas que não são das famílias é grande na Arena circundada por dezenas de coroas de flores. Elas ficam isoladas por uma grade que as separa dos familiares —os únicos próximos aos corpos. Por volta das 14h está prevista a realização de uma missa ecumênica.

Estão sendo velados os estudantes Cleiton Antonio Ribeiro, 17; Caio Oliveira, 15; Samuel Melquiades Silva de Oliveira, 16; e Kaio Lucas da Costa Limeira, 15.

Também a inspetora de ensino Eliana Regina de Oliveira Xavier, 38 e a coordenadora pedagógica Marilena Ferreira Umezu, 59 —que só será sepultada no sábado (16), quando um de seus filhos chega do exterior.

Outras duas famílias optaram por velórios separados. O estudante Douglas Murilo Celestino, 16, está sendo velado desde 1h, na igreja evangélica Assembleia de Deus, em Suzano.

E o velório do empresário Jorge Antonio Moraes, proprietário de uma revendedora de carros e tio de um dos atiradores, acontece desde a madrugada no cemitério Jardim Colina dos Ypês, onde será sepultado.

A estudante Sofhia Cristal Reis, 16, veio ao velório do amigo Caio, porque “de alguma forma precisava estar com ele”. Mas às vezes, “eu paro para pensar e não parece real ainda”.

Ela não estava na Raul Brasil porque tinha acabado de trocar de escola e largou a aula quando soube do atentado no colégio onde conheceu também a coordenadora Marilena e a inspetora Eliane.

“Recebi a notícia e sai correndo. Vi que era ele pelos vídeos, fotos. Fiquei apavorada”, conta ela, que dividia com o amigo o gosto por trap. “Um dia ele tá lá tão sorridente com a gente, no outro ele tá deitado num caixão.”

Este é o primeiro ano de José Victor Júnior, 15, na Raul Brasil. Ele se preparava para ir a aula na tarde desta quarta (13), quando soube do ataque. “Fiquei desesperado porque meus primos estavam na escola.”

Os estudantes se safaram, mas este início de ano letivo levou “a tia” —no caso, a inspetora Elaine. “Minha irmã mais velha estudou lá também, então peguei intimidade com ela muito rápido, ficava um zoando o outro.” Mas “na hora de dar bronca ela dava também.”

Ele não sabe o que vai ser da segunda-feira (18) que se avizinha. “A gente viu exatamente onde cada corpo tava, vamos lembrar toda vez que olhar.”

Os corpos dos atiradores Guilherme Taucci Monteiro, 17, e de Luiz Henrique de Castro, 25, continuam no IML (Instituto Médico Legal) de Mogi das Cruzes (Grande SP). Eles só sairão de lá após o enterro das vítimas do massacre.

APOIO PSICOLÓGICO

As famílias devem receber apoio de dois psiquiatras e um psicólogo enviados pela secretaria estadual da Saúde para atuar com a equipe do Caps (Centro de Atenção Psicossocial) de Suzano, no atendimento aos envolvidos na tragédia.