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Em São Paulo

Família desaparecida por 4 dias é encontrada morta com marcas de tiro

Corpos das vítimas foram encontrados dentro de um carro em um canavial; Polícia Civil investiga o caso e nenhum suspeito foi preso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2024 às 07:57

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 07:57

Os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1º) em uma estrada rural de Votuporanga (SP).
Os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1º) em uma estrada rural de Votuporanga (SP). Crédito: Arquivo Pessoal
Os corpos de uma família de Olímpia (SP) foram encontrados na tarde desta segunda-feira (1º) em uma estrada rural de Votuporanga (SP). As três vítimas estavam desaparecidas havia quatro dias.
Carro estava no meio de um canavial e foi encontrado por um ciclista. A Polícia Militar chegou até o local após ser chamada pelo ciclista que encontrou o veículo da família enquanto pedalava por uma estrada de terra que dá acesso ao bairro Cruzeiro.
Todos os corpos tinham marcas de tiros, segundo a polícia. Os corpos de Anderson Givago Marinho, 35, da esposa Mirele Regina Beraldo Tofalete, 32, e da filha do casal, de 15 anos, estavam dentro do veículo.
Principal linha de investigação é de que a família tenha sido executada. A informação é da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Barretos, que investiga o caso. Ninguém foi preso até o momento e a motivação do crime ainda não foi esclarecida.
Votuporanga fica a 80 km de São José do Rio Preto, cidade que a família tinha como destino ao sair de Olímpia.

O crime

Família viajou na quinta-feira (28) para comemorar aniversário. Anderson, a esposa e a filha do casal saíram às 13h de Olímpia com destino a São José do Rio Preto para almoçar e comemorar o aniversário de Mirele na cidade vizinha. O trajeto de 50 km dura pouco mais de 40 minutos.
Anderson e Mirele pararam de responder e visualizar as mensagens de amigos e familiares às 14h. Não se sabe se eles realmente chegaram ao destino.
Durante a noite, segundo parentes, os celulares do casal e da filha foram desligados. As ligações eram direcionadas para a caixa postal.
Carro passou por radar em Mirassol (SP), a 15 km de Rio Preto, e não faz parte do trajeto que a família percorreria.

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