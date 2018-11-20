Família de ex-diplomata que agrediu mulher é tradicional na diplomacia

A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução

O sobrenome Thompson-Flores é tradicional na diplomacia brasileira e está presente no Itamaraty desde o início do século passado. O empresário e ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores, foragido da Justiça por tentativa de feminicídio, é filho de Sergio Thompson-Flores, que ocupou, entre outras funções, a de embaixador do Brasil na Arábia Saudita em meados dos anos 1990.

Em 1997, sob seu comando, a embaixada brasileira em Riad comemorou a classificação do Brasil para as semifinais da Copa das Confederações, que ocorria naquele país, com uma feijoada para jogadores, comissão técnica e imprensa. A seleção terminou campeã do torneio.