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Século passado

Família de ex-diplomata que agrediu mulher é tradicional na diplomacia

Sergio Schiller é filho do então embaixador do Brasil na Arábia Saudita, nos anos 90

Publicado em 20 de Novembro de 2018 às 09:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 nov 2018 às 09:40
A atriz Cristiane Machado, à direita, no casamento com Sergio Schiller Thompson-Flores Crédito: Reprodução
O sobrenome Thompson-Flores é tradicional na diplomacia brasileira e está presente no Itamaraty desde o início do século passado. O empresário e ex-diplomata Sergio Schiller Thompson-Flores, foragido da Justiça por tentativa de feminicídio, é filho de Sergio Thompson-Flores, que ocupou, entre outras funções, a de embaixador do Brasil na Arábia Saudita em meados dos anos 1990.
>Atriz agredida por ex-diplomata diz que marido já fez mais vítimas
Em 1997, sob seu comando, a embaixada brasileira em Riad comemorou a classificação do Brasil para as semifinais da Copa das Confederações, que ocorria naquele país, com uma feijoada para jogadores, comissão técnica e imprensa. A seleção terminou campeã do torneio.
Sergio, o pai, é primo de Francisco Thompson-Flores. E ambos são netos de Carlos Thompson-Flores. Assim como Sergio, Francisco e Carlos serviram ao Itamaraty como diplomatas.

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