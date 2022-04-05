Família acusa PM de matar jovem lutador e jogar corpo em valão no RJ

A família de Cauã da Silva dos Santos, 17, acusa a Polícia Militar do Rio de Janeiro de ter matado o adolescente na noite desta segunda-feira (4), com dois tiros, e jogado o corpo do rapaz em um valão na comunidade do Dourado, em Cordovil, na zona norte da cidade.

O tio da vítima, Thiago Velasco, afirmou ao UOL que o sobrinho foi atingido no peito por um PM após deixar um evento que acontecia na região.

Os moradores negam a ocorrência de operação policial na região Crédito: Reprodução I Instagram @policiamilitar_rj

Cauã era lutador de jiu-jitsu e de luta livre e integrava um projeto social na comunidade. O rapaz comemorava junto aos amigos a classificação para uma competição que ocorreria no próximo sábado (9).

O adolescente chegou a ser socorrido por moradores da própria comunidade e foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na zona norte, mas Cauã chegou morto na unidade.

Os moradores negam a ocorrência de operação policial na região e duas manifestações foram realizadas: uma na noite de ontem, quando um ônibus foi incendiado, e outra hoje pela manhã.

Ainda de acordo com a família, Cauã estudava, trabalhava em um ferro-velho e tinha o sonho de se alistar nas Forças Armadas. Ele treinava jiu-jitsu e luta livre quase diariamente.

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, 16 adolescentes foram baleados este ano na região metropolitana do Rio de Janeiro. Cinco morreram.

OUTRO LADO

Procurada na manhã de hoje, a PM afirma, em nota, que "a 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) já instaurou um Inquérito Policial Militar para apurar todas as circunstâncias do caso".

Antes, a corporação havia informado que, de acordo com policiais do 16° BPM (Olaria), equipes da unidade realizavam policiamento pela Rua Antônio João, nas imediações da comunidade, em Cordovil, quando criminosos armados atacaram a tiros a guarnição.

"Houve confronto e um suspeito foi atingido. Com o homem, que era evadido do sistema prisional, foram apreendidos um rádio comunicador, 60 papelotes de maconha, 15 papelotes de cocaína e R$ 39,00 em espécie", afirma o comunicado.

Ainda de acordo com a nota, posteriormente os policiais seguiram até um valão próximo, onde os demais criminosos pularam durante a fuga. No local, foram apreendidos uma pistola calibre 9mm e três carregadores com 31 munições.