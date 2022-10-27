Falsos policiais dão golpe em idosa e ostentam: '171 motivos pra sorrir'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu um casal suspeito de aplicar um golpe contra uma aposentada de 77 anos e bancar uma vida de luxo com o dinheiro dela, ostentando nas redes sociais. Segundo investigação da 13ª DP, em Ipanema, Ketilly Santos Fernandes e Mario Wanderley Marques Júnior roubaram cerca de R$ 100 mil da vítima, em um período de dois meses.

Casal roubou cerca de R$ 100 mil da vítima em um período de dois meses Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Nas redes sociais, agentes acharam um vídeo que, segundo a polícia, fazia menção ao golpe. Nele se vê vários cartões, bebidas alcoólicas e a legenda "171 motivos para sorrir" [se referindo ao crime de roubo].

A polícia ainda encontrou fotos de um dos acusados pilotando jet ski e passeando de lancha. Em outras imagens, o suspeito ostenta um cordão de ouro.

"Os dois são namorados e vieram de São Paulo para cometer o crime. A dupla já vinha se apossando de grandes quantias em dinheiro, causando um prejuízo de aproximadamente R$ 100 mil. A idosa já vinha sendo mantida em erro há pelo menos 2 meses", disse o delegado Felipe Santoro, titular da delegacia de Ipanema, à reportagem.

COMO FUNCIONAVA O GOLPE

A investigação aponta que os golpes começaram em agosto, quando a idosa recebeu um falso telefonema se passando pelo banco em que é cliente, informando que sua conta havia sido fraudada. Passando-se por funcionários, eles solicitaram que a vítima entregasse o cartão a um integrante da quadrilha, que fingiu ser motoboy.

Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizaram o cartão indevidamente, causando um prejuízo de mais de R$ 10 mil.

Após ter sucesso neste primeiro momento, o casal se aproximou da idosa, para cometer novas fraudes, de acordo com a investigação.

A mulher se apresentou como uma policial civil de São Paulo, de nome Adriana, prometendo solucionar o caso e impedir novos golpes contra a aposentada. A vítima acreditou na versão dos criminosos e passou a entregar o dinheiro que havia em sua conta-corrente, achando que eles guardariam em uma caixa-forte da polícia.

Os criminosos chegaram a levar a aposentada ao banco para fazer retirada do dinheiro e se apossaram dos valores. A vítima contou à polícia que acreditava que a mulher estava tentando ajudá-la.

No momento da prisão, a aposentada estava saindo da agência bancária acompanhada do namorado da falsa policial, que costumava ostentar a vida de luxo.

"As diligências agora serão realizadas para identificar os demais integrantes do grupo criminoso, bem como qual foi o prejuízo total da vítima", acrescentou Santoro.