Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Faculdade de SP expulsa 12 alunos por faixa com alusão a estupro
Punição

Faculdade de SP expulsa 12 alunos por faixa com alusão a estupro

Outros 11 alunos receberam punições como suspensão e medidas disciplinares não divulgadas

Publicado em 29 de Abril de 2025 às 12:44

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 abr 2025 às 12:44
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, expulsou 12 alunos de Medicina fotografados em março deste ano portando uma bandeira com a frase "entra porra, escorre sangue". O trecho faz parte do hino da atlética do curso e foi proibido pela instituição em 2017 devido ao conteúdo machista e a referências ao estupro.
Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), a Santa Marcelina informou que as sindicâncias instauradas no dia 21 de março foram analisadas em primeira instância e a decisão foi de desligar os 12 estudantes.
Outros 11 alunos receberam punições como suspensão e medidas disciplinares não divulgadas.
Além disso, a Associação Atlética Acadêmica ligada ao curso de Medicina permanecerá interditada por tempo indeterminado.
Alunos de medicina posam com foto com faixa em apologia ao estupro
Alunos de medicina posam com foto com faixa em apologia ao estupro Crédito: Reprodução
"Comprometida com a transparência, os princípios éticos e morais, a dignidade social, acadêmica e a legislação vigente, a Faculdade Santa Marcelina reafirma sua postura proativa e colaborativa em relação ao assunto, perante as autoridades competentes", diz trecho da nota da instituição privada.
A imagem dos estudantes com a bandeira foi registrada durante um torneio esportivo e publicada nas redes sociais no dia 15 de março. A faculdade recebeu denúncias e abriu as sindicâncias em seguida.
A Delegacia da Mulher também instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos.
A Santa Marcelina fechou a Atlética no dia 19 de março e, além da abertura de sindicâncias, comunicou os fatos ao Ministério Público e identificou os alunos junto à Polícia Civil.
Na ocasião, a atlética declarou não compactuar com o conteúdo divulgado e afastou seu presidente e vice-presidente.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

medicina São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados