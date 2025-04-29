Faculdade de SP expulsa 12 alunos por faixa com alusão a estupro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, expulsou 12 alunos de Medicina fotografados em março deste ano portando uma bandeira com a frase "entra porra, escorre sangue". O trecho faz parte do hino da atlética do curso e foi proibido pela instituição em 2017 devido ao conteúdo machista e a referências ao estupro.

Em nota divulgada nesta segunda-feira (28), a Santa Marcelina informou que as sindicâncias instauradas no dia 21 de março foram analisadas em primeira instância e a decisão foi de desligar os 12 estudantes.

Outros 11 alunos receberam punições como suspensão e medidas disciplinares não divulgadas.

Além disso, a Associação Atlética Acadêmica ligada ao curso de Medicina permanecerá interditada por tempo indeterminado.

Alunos de medicina posam com foto com faixa em apologia ao estupro Crédito: Reprodução

"Comprometida com a transparência, os princípios éticos e morais, a dignidade social, acadêmica e a legislação vigente, a Faculdade Santa Marcelina reafirma sua postura proativa e colaborativa em relação ao assunto, perante as autoridades competentes", diz trecho da nota da instituição privada.

A imagem dos estudantes com a bandeira foi registrada durante um torneio esportivo e publicada nas redes sociais no dia 15 de março. A faculdade recebeu denúncias e abriu as sindicâncias em seguida.

A Delegacia da Mulher também instaurou inquérito policial para apurar as circunstâncias dos fatos.

A Santa Marcelina fechou a Atlética no dia 19 de março e, além da abertura de sindicâncias, comunicou os fatos ao Ministério Público e identificou os alunos junto à Polícia Civil.