Facebook derruba páginas e perfis pessoais ligados ao MBL

Facebook Crédito: Pixabay

Na manhã desta quarta-feira (25), o Facebook tirou do ar 196 páginas e 87 perfis que violavam as políticas de autenticidade da empresa. Entre as contas desligadas estão a página do site O Diário Nacional, apontado por ÉPOCA, em abril, como um dos dez sites de notícias falsas com maior audiência no Brasil.

Já entre os perfis, está fora do ar o de Francine Galbier, autora de 2.324 textos publicados no Diário Nacional e vinculada ao Movimento Brasil Livre (MBL), segundo o site. Seu nome é o primeiro na lista da equipe que supostamente compõe o site.

Em nota oficial, o Facebook afirma que essas páginas e perfis faziam parte de uma rede coordenada que se ocultava com o uso de contas falsas no Facebook, e escondia das pessoas a natureza e a origem de seu conteúdo com o propósito de gerar divisão e espalhar desinformação. Ou seja, ao derrubar o perfil pessoal de Francine, a empresa indica que pode se tratar de um perfil usado para disseminar fake news.

O Diário Nacional é abertamente vinculado ao MBL e foi um dos blogs que repercutiu um texto do site O Antagonista afirmando que os disparos contra a caravana do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva teriam sido feitos a curta distância e com os veículos parados. A verdadeira perícia concluiu que os tiros foram feitos a 19 metros de distância. Jornalistas que estavam dentro do ônibus testemunharam a ação e afirmaram que ele estava em movimento no momento dos disparos.

Também foi desligada a página vinculada ao site Jornalivre, também ligado ao MBL. A última publicação feita pelo Diário Nacional é de 2 de junho. Já o Jornalivre está sem publicar nada desde março.

Em nota divulgada nas redes sociais, o MBL classificou o ato como "arbitrário" e disse que irá "utilizar todos os recursos midiáticos, legais e políticos que a democracia nos oferece para recuperar as páginas derrubadas e reverter a perseguição sofrida, com consequências exemplares para a empresa".

Por e-mail, a assessoria de imprensa do Facebook enviou uma lista de critérios de comportamento não autêntico. Confira quais são:

Criar, gerenciar ou perpetuar:

- Contas falsas

- Contas com nomes falsos

- Contas que participam de comportamentos não autênticos coordenados, ou seja, em que múltiplas contas trabalham em conjunto com a finalidade de:

- Enganar as pessoas sobre a origem do conteúdo

- Enganar as pessoas sobre o destino dos links externos aos nossos serviços (por exemplo, fornecendo uma URL de exibição incompatível com a URL de destino)

- Enganar as pessoas na tentativa de incentivar compartilhamentos, curtidas ou cliques