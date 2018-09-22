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Iniciativas

Facebook anuncia medidas para combater contas falsas e desinformação

O Facebook divulgou nesta semana nota com novas medidas para evitar abusos na plataforma relacionados ao debate eleitoral
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 17:23

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 17:23

facebook Crédito: Reprodução/Pixabay
O Facebook divulgou nesta semana nota com novas medidas para evitar abusos na plataforma relacionados ao debate eleitoral. Ao longo do ano, a empresa já havia anunciado diversas iniciativas para o pleito de outubro relacionadas à propaganda eleitoral paga, a contas não autênticas e à disseminação de desinformação, como as chamadas notícias falsas.
Segundo comunicado divulgado pela companhia, foram removidas páginas inicialmente criadas para reunir pessoas com interesses diversos (como esportes e música) e que tiveram seus nomes e propósitos alterados para apoiar um candidato ou tomar partido na disputa eleitoral.
Removemos essas páginas porque nossas políticas não permitem mudanças de nome de páginas que resultem em conexões falsas ou não intencionais, e que alterem substancialmente o assunto das páginas, justificou o informe. A empresa, contudo, não divulgou o nome das páginas.
A plataforma também derrubou o que chamou de contas impostoras. Perfis que se faziam passar por candidatos disputando as eleições. Essa violação foi enquadrada no que a companhia chama de comportamento não autêntico, conduta que foi usada para remover 186 páginas e 97 perfis ligados ao Movimento Brasil Livre em julho.
APLICATIVOS E SANTINHOS
No comunicado, o Facebook relatou ter retirado aplicativos que convidavam pessoas a votar pela internet. Esses programas poderiam levar eleitores a acreditar que tinham efetivamente votado, ferindo nossas políticas que impedem apoio a fraude, pontuou a nota. Pessoas que usaram esses aplicativos estão sendo notificadas.
A companhia está removendo também fotos nas quais o número não corresponde ao candidato, bem como molduras com números trocados. Nossas políticas não permitem declarações de intenção ou apoio a fraude, por isso a remoção dessas imagens, reiterou a empresa no comunicado divulgado.
VERIFICAÇÃO DE FOTOS E VÍDEOS
No dia 13 de setembro, em outro comunicado, o Facebook anunciou ter iniciado a verificação de desinformação também em fotos e vídeos. Até então, o monitoramento era focado apenas em textos. A partir deste mês, os sistemas automatizados da plataforma passarão a fiscalizar fotos e vídeos em busca de indícios de problemas, como manipulações.
Essa análise é complementada pela realizada por agências de checagem parcerias do Facebook. No Brasil, realizam este trabalho Lupa, Aos Fatos e Agência France Press. Conteúdos identificados como enganosos por essas agências têm seu alcance reduzido na plataforma.

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