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Tragédia

Extintor de incêndio explode e deixa um morto e outro ferido em SP

A válvula do extintor escapou, o que provocou a explosão que atingiu os funcionários. Um deles não resistiu e o outro foi internado em estado de choque
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2024 às 16:22

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 16:22

Um homem de 47 anos morreu e outro, de 37, está internado após a explosão de um extintor de incêndio na região do Morumbi, zona sul de São Paulo, na manhã desta terça-feira (30).  As vítimas estavam trabalhando no descarregamento dos cilindros, quando um deles, com 277 kg, explodiu. As informações são da TV Globo.
A válvula do extintor escapou, o que provocou a explosão que atingiu os funcionários. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu, e o outro foi internado em estado de choque no Hospital das Clínicas. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele. A perícia esteve no local para apurar as circunstâncias da explosão, mas o que ocasionou o acidente não foi revelado. A polícia ainda apura o caso.

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